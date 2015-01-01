ParkBravo’nun marka yüzü Berrak Tüzünataç, ParkBravo Kreatif Direktörü Özlem Kaya ile birlikte Nişantaşı ParkBravo Mağazası’nda sezonun son trendlerini anlattı.





Cesur Akdenizli kadının stilini tamamlayan koleksiyonlarıyla 2015 İlkbahar/Yaz sezonunu açan ParkBravo’nun marka yüzü güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, ParkBravo Kreatif Direktörü Özlem Kaya ile birlikte Nişantaşı ParkBravo Mağazası’nda sezonun son trendlerini anlattı.Özlem Kaya’nın Kreatif Direktörlüğünde hazırlanan koleksiyonun tanıtıldığı etkinliğe moda basınının da etkisi yoğundu. Ayrıca etkinliğe ParkBravo İcra Kurulu Başkanı Zeynep Özçoban da katıldı.Tulum, elbise, şort ve yazlık pantolon ve bluz alternatiflerinin çeşitliliğiyle dikkat çeken; mavi, yeşil ve pudra tonlarının yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve pembe gibi sıcak ve cesur renklerin de yer aldığı ParkBravo 2015 İlkbahar/Yaz koleksiyonu davetlilerin büyük beğenisini kazandı.