Bilgelik ve erdemin sembolü

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Charms Company, sıra dışı mücevher tasarımları ile sizi içinizdeki cazibeyi keşfetmeye davet ediyor.

Kuş tüyü formundaki ‘Dreamy Feathers’ yüzük, parmağınızı baştan sona sarmalıyor; çok zarif ve etkileyici bir stil sunuyor. İncelikli işçiliğiyle ellerinize ifade katan Dreamy Feathers yüzük, eklem yerlerinden katlanabilen tasarımıyla da kullanım rahatlığı sunuyor. Baştan sona altın ve beyaz pırlanta ile bezeli ‘Dreamy Feathers’ yüzük, bilgelik ve erdemin sembolünü, tarzınızın başlıca tamamlayıcısı haline getiriyor; zarif tasarımı ve incelikli işçiliğiyle ellerinize ifade katıyor. Begüm Yalçın tasarımı bu mücevherlere www.charmscompany.com.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.