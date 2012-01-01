The Dead Don’t Die’ın yıldızı Tilda Swinton'un stilinden ilham aldık.

Özel davetlerde risk almayı sevmeyenler için en ideal çözümdür klasik kombinler. Jim Jarmusch’un bu ay gösterime giren yeni filmi The Dead Don’t Die’ın yıldızı Tilda Swinton da Cannes Film Festivali’nin açılışında bej pantolonu ve asimetrik ceketiyle kırmızı halı seremonisinin şık isimleri arasındaydı. Onun stilinden ilham aldık; yaz davetlerinde klasik bir şıklık sergilemenin kestirme yolu; cigarette pantolon, keten dokumalar, beyaz ve bej tonları.





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