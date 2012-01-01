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Bir adım önde

Bir adım önde

The Dead Don’t Die’ın yıldızı Tilda Swinton'un stilinden ilham aldık.

Özel davetlerde risk almayı sevmeyenler için en ideal çözümdür klasik kombinler. Jim Jarmusch’un bu ay gösterime giren yeni filmi The Dead Don’t Die’ın yıldızı Tilda Swinton da Cannes Film Festivali’nin açılışında bej pantolonu ve asimetrik ceketiyle kırmızı halı seremonisinin şık isimleri arasındaydı. Onun stilinden ilham aldık; yaz davetlerinde klasik bir şıklık sergilemenin kestirme yolu; cigarette pantolon, keten dokumalar, beyaz ve bej tonları.


ZARA 199.95 TL


BERSHKA 119.95 TL


BURBERRY 872 TL


NINE WEST 207 TL


YARGICI 279.99 TL


DESA 443.50 TL

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