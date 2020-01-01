Havaların ısınmasıyla birlikte bahar aylarına giriş yaptık. Tabii bu her zaman güneşli olacağı anlamına gelmiyor. Yağmursuz bir ilkbahar düşünülemez zaten. Hal böyleyken yağmurluklar da günlük stilin olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Peki, yağmurlukları nasıl kombinleyebilirsiniz?

Yağmurluklar stilinizi gizlemesin, siz yağmurluğu günlük stilinize dahil edin. Yağmurluklar tıpkı kışın giydiklerimiz gibi stilinizi korumanıza engel değil. Birbirinden renkli ve desenli yağmurluklar şimdiden vitrinlerde boy göstermeye başladı. Günlük stiline yağmurluğu eklemek isteyenlerin kendi tarzına uygun olanı bulabilmesi hiç de zor değil. Hazırsanız yağmurluğu nasıl kombinleyebileceğini inceleyelim.





Her Mevsimin Trendi: Siyah

Siyah, kombinin tüm parçaları için garanti ve şık bir tercih. Aynı durum yağmurluklar için de geçerli. Parlak veya mat siyah bir yağmurluk ve sade renkte bir çizme ile şık bir kombin oluşturabilirsiniz.







İddialı ve Vahşi

Leopar desen birçok kişi için bir tutku. Yaz-kış fark etmeksizin günlük stilin olmazsa olmazları arasında. Leopar desenli yağmurluk modelleri de oldukça trend. Stiliyle iddialı bir görünüm yakalamak isteyenler için ise müthiş bir tercih. Leopar desenli yağmurluğun altına siyah veya koyu tonlarda bir çizme ile harika bir görünüm yakalayabilirsiniz.







Sarının Cazibesi

Sarının her tonu yağmurluklara çok yakışıyor. Doğru kombinledikten sonra sarı yağmurluklar bize de çok şıklık katıyor tabii. Canlı ve pastel renk bir sarı yağmurlukla şık ve spor bir görünüm yakalayabilirsin. Altına beyaz veya bej gibi sade ve açık renkte bir sneaker giyebilirsin. Daha koyu sarı tonlara sahip bir yağmurluk seçerek görünümünü daha casual bir hale getirebilirsin. Bu noktada kombininizi sneaker yerine çizme ile tamamlamanızı tavsiye ediyoruz.







Canlı ve Rengarenk

Şık bir yağmurluk için yağmur yağmasını beklemeye gerek yok. Bahar havaları bazen trençkot giymek için fazla sıcak, ceket giymek için ise fazla esintili olabiliyor. Yağmurluklar işte bu noktada da devreye girebiliyor. Bu noktada yağmurluğunu sokak stiline kombinlemek isteyebilirsin. Daha pastel, daha canlı tonlara sahip yağmurluklarla ilkbahar havasını ve dinamik stilini sokağa taşıyabilirsin. Böyle bir kombinle çizme yerine eğer hava yağmurlu değilse sneaker ayakkabı tercihi yapabilirsin.







Şeffaflığın Avantajı

Transparan yağmurluklar, giydiğiniz kıyafetlerin görünür olmasından dolayı nasıl kombinleyeceğinizi uzun uzun düşünmeye gerek olmuyor. Fakat yine de birkaç noktayı aklınızda tutmakta fayda var. Transparan yağmurluk deyince aklına beyaz tonlarda bir yağmurluk gelmesin. Şimdilerde toprak tonlarına yakın transparan yağmurluklar oldukça moda. Sade, koyu tonlara sahip stilini bu yağmurluklarla kombinleyebilirsin. Şeffaf yağmurluklar kıyafetini gösterdiğinden dolayı dışarıda daha canlı renkler ile boy göstermek de isteyebilirsin. Spor veya sade, sahip olduğun stile uygun ayakkabı seçmeyi unutmaman gerek.







