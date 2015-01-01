Herhalde işte bu kadar!

Dolce&Gabbana’nın geçtiğimiz ay Milano Moda Haftası’nda gerçekleştirdiği anneleri yücelten defilesinin tek dikkat çeken yanı kıyafetler değildi. 2015 sonbahar-kış koleksiyonuna ait defilede kullanılan kulaklıklar, hem görünümü hem de fiyatıyla fark edilmeyecek gibi değildi.Kulaklıkların tasarımı için Frends markasıyla anlaşan marka, fiyatı tam 7 bin dolar olan kulaklıkları tasarlarken eski İtalyan kabilelerinde yaşayan ve ‘la mome’ denilen kadınlardan ilham almış. Deri kaplama ve markanın imzası sayılan inci, zincir, Swarovski gibi materyallerle kaplı olan kulaklıklardan şu an için sadece ikisi piyasaya sürüldü.