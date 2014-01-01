Bir yaz gecesi rüyası

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Online alışveriş sitesi Auvintage.com’un yaz gecelerinin şık davetlerinde tercih edilebilecek, dönemlere meydan okuyan büyülü parçaları sizleri bekliyor!

Kurulduğu günden bu yana, vintage tutkunlarına ve modaseverlere en eşsiz parçalara ulaşma imkanı sağlayan auvintage.com, yaz gecelerinin özel davetleri için tercih edebileceğiniz yepyeni ürün yelpazesiyle, sizleri farklı dönemlere götürecek, büyülü bir dünyaya davet ediyor.



Vintage ve ikinci el yaratıcı tasarımların yanı sıra, aynı zamanda günümüz modasını yansıtan en seçkin tasarımcıları vintage tutkunlarıyla buluşturan auvintage.com; 50’lerden günümüze gelen en eşsiz parçaları 2014 yaz sezonunda modaseverlerin beğenisine sunuyor.



En özel geceleriniz ve seçkin davetlerinizde giyebileceğiniz; uçuşan cıvıl cıvıl elbiseler,hasır çantalar, klasik şıklıktan vazgeçemeyenler için takım elbiseler, dantel ya da saten detaylı bu yazın vazgeçilmez kombinleri ve başka bir dönemin enerjisiyle sizi farklı kılacak tüm alternatifler, auvintage.com’ da sizleri bekliyor.