Abartıdan uzak mayo ve bikini modelleri Sand&Blue’nun çarpıcı ruhuyla buluşuyor.

FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY'DEN mezun olduktan sonra Dilek Aslanoba’yla “Sand&Blue” mayo ve bikini markasını kuran Ceylin Türkkan, kendine güvenen zarif kadınlar için tasarlıyor. Sand&Blue markasının “TIED” koleksiyonu stilinden ödün vermeden, şık ama rahat olmak isteyen ve seyahat etmeyi seven kadınları hedef alıyor. Egzotik detayların sıcak renk ve aksesuarlarla buluştuğu, abartıdan uzak modeller koleksiyonun öne çıkanları. Koleksiyon adını, ilham kaynağı olan bağlama detaylarından alıyor. Tasarımcı, bu detayları, yalın tasarımlarla birleştirerek rahat ve kendine güvenen bir koleksiyon yarattı. “TIED”, bir baharat gibi, yoğun ama doğal tat bırakan bir yaz koleksiyonu olarak sunuldu.







ABARTIDAN UZAK

Sand&Blue, bu koleksiyonda temel renklerin yanında sezonda öne çıkan “nude” rengini kullandı. Sakin modellerde işleme ve aksesuar detayları karşımıza çıkarken, kendini gösteren ve detaylı modellerde düz renkler tercih edildi. Bitmeyen bir yaz için gereken tek şey, özenle seçilen, tarzınızı yansıtacak parçalardır. Sand&Blue, stilinden ödün vermeden, şık ama rahat olmak isteyen ve seyahat etmeyi seven kadınların günlük yaşam tarzlarını, abartıdan uzak modellerle kumsalda dahi sürdürmelerini sağlamayı amaçlıyor... Sand&Blue, iham veren hikaye ve maceraların arayışı içerisinde tüm dünyaya yayılıyor, Beymen ve Vakkorama mağazaları başta olmak üzere yurt dışında Elyse Walker, Everything But Water gibi birçok seçkin adreste sizlerle buluşuyor.



