Bol renk çokça desen...

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Kışkırtıcı, asi, naif, renkli… 2012/13 sonbahar-kış trendleri sınır tanımıyor.

2012/13 sonbaharkış sezonu bize büyülü bir moda yolculuğu sunuyor. Gotik kadınlar, şık ‘leydi’ler, militer kızlar aramızda! Geçtiğimiz sezona damgasını vuran kolej tarzı ve bol kesim tasarımlar da etkisini sürdürüyor. Renklerin ve desenlerin birbiriyle dans ettiği sezonda en çok ne mi göreceğiz? Pelerin ve pançolar, maksi etekler, 20’li ve 60’lı yılların ‘vintage’ aksesuarları ve eskitilmiş görünümlü denimler çok çok sık karşımıza çıkacak. ‘Leopara ne oldu?’ diye sorarsanız etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını söyleyelim. Ama hali hazırda olan leopar desenli kıyafetleri de giymeye devam! Aksesuarlarda ise ‘krom’ hakimiyetini ilan ediyor. Eldivenlerdeyse tercihimiz cıvıl cıvıl renklerden yana olacak.