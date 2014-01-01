Plaj modasına yepyeni bir boyut kazandıran Bonesta, Avrupa'ya uçuran kampanyasıyla dolu dolu bir yaz mevsimine hazırlanıyor.





14 Ağustos tarihine kadar Boyner veya YKM mağazalarından üç adet Bonesta bikini alana çekilişsiz kurasız Avrupa'da 22 noktaya gidiş-dönüş uçak bileti hediye eden marka, bu yazın en konuşulan markası olmaya aday...Koleksiyon çeşitliliği, göz alıcı renkleri ve trend tasarımlarıyla plajların yeni gözdesi haline gelen Bonesta, 2014 yazına hızlı bir giriş yapıyor. Boyner ve YKM işbirliği ile düzenlenen kampanyada üç bikini veya mayo alan herkese Avrupa'nın 22 ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti hediye ediliyor. Viyana, Brüksel, Prag, Kopenhag, Paris, Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, Münih, Budapeşte, Dublin, Milano, Roma, Venedik, Amsterdam, Oslo, Lizbon, Barcelona, Zurich, Stockholm ve Londra'nın dahil olduğu kampanyada seyahat tarihlerini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz.Sezonun trendlerini kumsallara uyarlayan Bonesta ’da mayo ve bikinilerin tamamlayıcısı pareoları, göz alıcı detaylarla süslenmiş plaj elbiselerini, rengârenk plaj şort ve eteklerini de bulabilirsiniz. Yeni sezonda boncuk işleme ve püsküllerle zenginleştirilen plaj elbiseleri, terletmeyen kumaşları ve özgün desenleri ile plaj şıklığınızın tamamlayıcısı olacak.* Kampanyayla ilgili detaylı bilgili www.flybonesta.com adresinden edinebilirsiniz.