Son yıllarda skinny jeanlere bir rakip geldi: Boyfriend jean... Ünlülerin de favorisi olan bu trendi mercek altına aldık!

Erkek arkadaşınızın pantolonunu üzerine geçirmişsiniz gibi duruyor ama aynı zamanda fazlasıyla seksi...Evde elinize geçen ilk parçayı giyip sokağa fırlamışsınız gibi duruyor ama aynı zamanda bir partiye gidebileceğiniz kadar iddialı...Boyfriend jean'ler sokak modasının ve ünlülerin vazgeçilmezi arasındaki yerini çoktan aldı! Siz de bu trendin gerisinde kalmayın!Miley Cyrus'tan Rihanna'ya, Selena Gomez'den Jennifer Lopez'e her yaştan ünlüler boyfriend jean modasını yakın takipte!Şalaş görüntülü bu pantolonları Selena Gomez'in yaptığı gibi şık bir üst ve topuklu ayakkabılarla kombinleyerek son derece hoş bir stil elde edebilirsiniz!Bot tercih ettiğinizde paçalarını kıvırarak kullanmayı deneyin!Ayrıca...İsteğiniz gibi bir boyfriend jean bulamadıysanız jean markalarının erkek koleksiyonlarına göz atmayı unutmayın!