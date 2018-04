Göğüslerinizi sıkan veya büyük göstermek istediğiniz için alttan desteklerle canınızı acıtan sütyenlerin kullanım süreleri artık doldu.

Modern zamanların olmazsa olmazı sütyenler özellikle kadınlar için yaz aylarında oldukça can sıkıcı bir hale gelerek işkenceye dönüşmektedir. Göğüsleriniz çok büyük değilse sütyen takmak zorunda değilsiniz, ancak göğüsleriniz büyükse sütyenlerle destek sağlamanız sağlığınız açısından uygun olacaktır. Artık yeni çıkan bir moda ile sütyenlerin can sıkıcılığından kurtulabilirsiniz. Bunlar yurtdışında birçok kadın tarafından kullanılmakta ve artık ülkemizde de birçok kadının tercihi haline gelmiş durumda.



Amaç göğüs bölgenizi güzel göstermekse bralette ve braletler size bu konuda sütyenlerden daha çok rahatlık sağlayarak amacınızı gerçekleştirmenize yardım edecek. Hem rahatlar hem de kullanışlılar. İçerisinde sünger olmadığı için göğüslerinizin terlemesinin önüne geçiyor. Bu sayede yaz aylarında bile göğsünüzü gere gere dolaşabiliyorsunuz. Beyaz bir kıyafet giyseniz bile göğüslerinizin belli olmasını istemiyorsanız braletteler sizin imdadınıza koşacaktır. Değişik tarzları ile kıyafetlerinizin kenarından köşesinden gözükmesi de sorun olmayacaktır. Hatta braletteleriniz belli olsun diye onları belli edecek şekilde kıyafet tercih edeceğinizi düşünüyoruz.



Normalde kıyafetlerimizde sütyenlerimiz gözükmesin diye özel bir çaba sarf ederiz. Ama braletteler ile bunu dert etmemize hiç gerek yok. Nasıl bir kıyafet giymiş olursanız olun dekoltelerinizden gözüken görüntü sizin de hoşunuza gidecek ve yeni bir tarz yaratmış olacaksınız.







Bralet ve braletteler içinize giydiğinizde hem göğüslerinizin duruşunu düzenliyor hem de teninizin hava almasını sağladığı için sizi bunaltmıyor. Ne şekilde ve ne kıyafetle kullanmak istediğiniz ise tamamen sizin zevkinize kalmış durumda. İsterseniz basit bir tişörtün altına giyerek kombininizi şık bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bralet sütyen için çok özel markalardan çok uçuk fiyatlı bralet modelleri seçmek zorunda da değilsiniz. Kendiniz bile yapabilirsiniz. Biraz olsun dikiş yeteneğiniz var ise ihtiyacınız olan birkaç şey kumaş ile iğne iplik. Kendi göğüs ölçülerinize göre bralette/ bralet modellerini inceleyerek aralarından beğendiğinizi kopyalayabilirsiniz. Dantellerle süsleyebilir, ip veya bant ayrıntıları ile çok farklı tarzlar yaratabilirsiniz.



Bralet kombin yaratmak için hiç çaba sarf etmenize gerek kalmayacak. İnterneti açın ve buradaki ünlülerin üzerlerinde neler giydiklerine göz gezdirin. Aynılarını yapsanız bile bunu fark edecek kimse yok. Ayrıca sizin peşinizde koşan magazinler de yok. Böylece kimse size bir ünlünün kombinini taklit ettiniz diye laf da edemez. Bralet ürünlerinin nasıl kullanıldığını keşfettiğinizde siz de kendi kombininizi rahatça oluşturmaya başlayacaksınız.



Peki, braletler neden bu kadar çok tercih edilmeye başlandı bir anda? Aslında bunun çok da zorlu bir cevabı yok, oldukça rahat olmaları yeterli bir sebep. Hangi mevsimde olursanız olun sütyenler kadınlar için büyük oranda sıkıntı yaratan kıyafetler oluyorlar. Kış mevsiminde kat kat giyinmek zorunda kaldığınızda bir de sütyen derdi ile uğraşmayı kimse istemez. Yaz aylarında da sütyen zaten başlı başına bir beladır kadınlar için. Hem sıkar, hem terletir hem de rahatsız eder. Her gün sütyen giymek zorunda hisseden kadınlar için braletteler inanılmaz bir kolaylık sağlamıştır. Görüntüsü de güzel olunca her kadın tarafından tercih edilen bir ürün haline gelmiştir.



Askılı üstlerin içerisine farklı renklerdeki bralet ürünlerinden giyerek kombinler oluşturabilirsiniz. Bunun dışında yan kısımlarında derin dekolteleri bulunan elbiselerinizin veya tişörtlerinizin içine de braletteleri giyebilirsiniz. Sütyen giydiğinizde bu hem sizde hem de karşı tarafta iç çamaşırı algısı oluşturur. Ancak braletteler iç çamaşırı algısından farklı olarak tarz yaratacak bir parça imajı verir. Bu imaj da aslında göğüslerinizi rahat ettirmek için giydiğiniz bir iç çamaşırı olsa dahi bunu düşündürmez. Bir iç çamaşırının yaratamayacağı kadar farklı bir görünüme sahip olan braletler ile çekinmeden sokaklarda rahatça yürüyebilirsiniz.







Göğüsleri büyük olan kadınların bralet kullanımları biraz sıkıntılı olabilir. Ancak onların kullanımını kolaylaştırmak için de farklı kumaşlarda braletler yapılabilmektedir. Kendi sütyenimi kendim yaparım diyenlerdenseniz ufak bir araştırma ile internet üzerinde harika bralet modelleri bulabilirsiniz. Sadece üçgen şeklinde iki parça kumaş kesin ve bunların etrafını istediğiniz şekilde düzenleyin. Danteller ile alt kısımlarını farklılaştırabilirsiniz ya da kumaş yerine direk dantelleri kullanabilirsiniz. Tam olarak bedeninizi bilmiyorsanız sırtınızdan bağlayabileceğiniz iki ayrı ip ile dikim işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bir nevi bikini üstü mantığı ile bralettelerinizi kendi zevkinize uygun olarak yapabilirsiniz. Dekoltelerinizden farklı bir görünüm oluşturmak için bralette kullanmak istiyorsanız sadece ipler veya bantlar ile oluşturulmuş modelleri de deneyebilirsiniz. Seçim sizin, hayal gücü sizin. Çok kısa bir vakit ayırarak kendi bralettenizi kendiniz yapın ve özgürce dolaşın.



