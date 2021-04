Bu bahar rahat ol!

Selin Yağcıoğlu

@selinyagcioglu

Stilettolarını rafa kaldırmış olsa bile şık olmayı başaranlardan biri Selin Yağcıoğlu. Onun renk kartelasında milyonlarca renk yok ve abartmak pek de ona göre değil. Aksesuar seçimi ise stilinin anahtarını oluşturuyor.

Rahatlık sizin için ne ifade ediyor?

Rahat stil benim için Mom jeans ve sneakers demek. Herkesin aksine jean giydiğimde eşofmandan daha rahat hissediyorum.

Rahat stilinizin tamamlayıcı aksesuarları neler, bize birkaç tüyo verebilir misiniz?

Her mevsim en çok tercih ettiğim aksesuar, güneş gözlüklerim. Yaz aylarında zaten olmazsa olmazım ama oversize bir kaban ile kışın; ya da klasik bir trençkot ile bahar aylarında şıklığın en güçlü tamamlayıcıları.

Evde kaldığımız bu süreçte stilinizde bir değişim oldu mu?

Aslında çok değişim olmadı. Sadece lansman ve toplantılar olmayınca çok sevdiğim stilettolarımı rafa kaldırdım. Hepsi evimde bekliyor.

Rahat stile geçiş yapanlara öneriniz ne olur?

Herkesin rahat stil anlayışı farklı olduğu için aynada kendinize baktığınızda nasıl iyi hissediyorsanız onu stilinizle birleştirin.

Gardırobunuzda yer alan, bahar sezonunda en çok kullandığınız aksesuarlar neler?

Aksesuar değil ama trençkot ve blazer ceket baharda vazgeçilmezim. Aksesuarları her mevsim kullanıyorum.

Bahar aylarında favori renginiz?

Bu sezon bayıldığım renk kesinlikle kereviz rengi diye geçen muz sarısı. Çok renkli bir stilim yok, genelde tek parçalarda renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Bahar aylarında genellikle bej, krem rengi ve beyaz gibi açık renkleri tercih ediyorum.

Motivasyonunuzu, neşenizi, enerjinizi arttıran bir şarkı ya da playlist var mı?

Maroon 5-Girls Like You şarkısı bana neşe veriyor.

Kostümlerini sevdiğiniz bir dizi ya da film tavsiye edebilir misiniz bize?

Dönem kostümlerini çok sevdiğim için son dönemde Bridgerton dizisindeki kadın erkek kostümlerine bayılıyorum.

“Herkesin rahat stil anlayışı farklı olduğu için aynada kendinize baktığınızda nasıl iyi hissediyorsanız onu stilinizle birleştirin.”

KISA... KISA...

Stilini rahat ve şık bulduğunuz bir isim var mı?

Hailey Bieber.

Hailey Bieber. Kendinize aldığınız son rahat parça ne?

New Balance 530.

New Balance 530. En rahat olmazsa olmaz parçanız nedir?

Benim için olmazsa olmaz tek parça Jean.

Benim için olmazsa olmaz tek parça Jean. Bahar sezonunun en rahat parçası sizce ne?

Tek parça elbiseler.

Tek parça elbiseler. Rahat ve şıklığın en güzel kesişimi sizce ne?

Elbise ve altına sneakers.

Simla Canpolat

@simlacanpolatt

Rahat, pratik ve olduğu gibi... Simla Canpolat’ın profiline bakınca ilk aklımıza gelen kelimeler bunlar. ‘Yeni sezonda da eşofmana devam mı?’ demek için doğru isimdi çünkü rahatlık onun işi.

Rahatlık sizin için ne ifade ediyor?

Hızlı bir hayatım var; sabah sporda öğlen toplantıda akşam arkadaşlarımla bir yerde olabiliyorum. Bu nedenle günlük yaşantıda içinde rahat hissederken tarzımla da her ortama ayak uyduran kıyafetler tercih ediyorum. Özellikle ayakkabımın rahat olması çok önemli; bu nedenle genelde spor ayakkabı giyiyorum. Yanımda çok fazla şey taşıdığım için büyük çantalar tercih ediyorum.

Rahat stilinizin tamamlayıcı aksesuarları neler, bize birkaç tüyo verebilir misiniz?

Tabii ki bel çantaları, spor stilimi ışıldatmak için gold takılar ve şapkalarım.

Evde kaldığımız bu süreçte stilinizde nasıl bir dönüşüm oldu?

Her zaman sportif ve rahat giyiniyordum. Evde kaldığımız sürede eşofman ve taytların trend haline gelmesi benim çok işime yaradı. Artık eşofman ve taytlarla toplantıya gittiğimde tuhaf karşılanmıyorum.

Rahat stile hızlı geçiş yapanlara öneriniz ne olur?

Aynı renk tonlarında tayt ve sweatshirtler almak işinizi kolaylaştırır. Bol kesimli bir jean; olmazsa olmaz! Her kıyafetle ve tarzla uyum sağlayacak gri ve nude tonlarında bir sneakers ise alışveriş listesine eklenebilir.

Gardırobunuzda yer alan, bahar sezonunda en çok kullandığınız aksesuarlar neler?

Çanta, New Era şapkalar, Apple Watch ve gold aksesuarlar.

Bahar sezonu trendlerindeki favori renginiz hangisi? Bahar aylarında genellikle hangi renkleri kullanırsınız?

Krem, uçuk pembe kullanırım. 2021’de tabii ki yeşil olacak hayatımızda.

Özellikle motivasyonunuzu, neşenizi, enerjinizi arttıran bir şarkı ya da playlist var mı?

Anna of the North-Dream Girl.

Kostümlerine bayıldığınız bir dizi ya da film tavsiyesi edebilir misiniz bize?

Sex and The City. Benim için hiçbir zaman modası geçmedi.

“Günlük yaşantımda, içinde rahat hissettiğim, tarzımla da her ortama ayak uyduracağım kıyafetler tercih ediyorum. Özellikle ayakkabımın rahat olması çok önemli; bu nedenle genelde spor ayakkabı giyiyorum.”

KISA... KISA...

Stilini rahat ve şık bulduğunuz bir isim var mı?

Nur Bilen Yavuzer.

Nur Bilen Yavuzer. Kendinize aldığınız son rahat parça ne?

Dior küpe.

Dior küpe. En rahat olmazsa olmaz parçanız nedir?

Sneakers.

Sneakers. Bahar sezonunun en rahat parçası sizce ne olacak?

Triko eşofman takımları.

Triko eşofman takımları. Rahat ve şıklığın en güzel kesişimi sizce ne?

Jean ve sweatshirt.

Ezgi Fındık

@ezgifindik

Artık sadece İstanbul sokaklarında değil Dubai semalarında da çokça gördüğümüz Ezgi Fındık, tüm kış kaçtığı soğukların ardından baharın gelmesiyle derin bir ‘oh’ çekenlerden galiba. Onun için rahatlık sadece 2021 baharı ile sınırlı değil, o her daim rahat hissetmek isteyenlerden…

Rahatlık sizin için ne ifade ediyor?

‘Rahat stil’ benim için bir kadının kendini mutlu ve huzurlu hissettiği her kıyafettir. Özellikle spor giyim tercih edilmesi gerektiğini düşünmüyorum, kendini gerçekten rahat hissetmek başka bir şey.

Sizin tercihiniz, daha çok rahat ve şık mı, yoksa spor ve rahat seçimler yapmak mı?

Sanırım daha çok spor ve şık giyinen birisiyim. Rahat ayakkabılar, eşofman üstüne basic bir tişört, oversize bir blazer ve kocaman küpeler... İşte bu tam ben! Bu tarz kombinler çok hoşuma gidiyor, basit ve her bütçeye uygun.

Rahat stilinizin tamamlayıcı aksesuarları neler, bize birkaç tüyo verebilir misiniz?

Büyük taşlı küpeler veya ince altın renkte üst üste takılmış kolyeler ve olmazsa olmazım yan yana takılan yüzükler... En rahat kombini birkaç dakika içinde heyecanlı bir görünüm haline getirebilirsiniz.

Rahat stile hızlı geçiş yapanlara öneriniz ne olur?

Kumaş seçimlerine dikkat edin, aslında ne kadar önemli olduğunu bazen unutuyoruz. Yanlış seçilen kumaşlar vücudunuzu olduğunuzdan daha kalın veya daha biçimsiz gösterebilir.

Gardırobunuzda yer alan, bahar sezonunda en çok kullandığınız aksesuarlar neler?

Güneş gözlükleri, aslında sadece baharda ya da yazın değil her sezon kombininizi canlandırabileceğiniz bir aksesuar. Hem dikkat çekici ve feminen hem de maskülen görüntü için gerekli.

2021 bahar sezonu trendlerindeki favori renginiz hangisi? Bahar aylarında genellikle hangi renkleri kullanırsınız?

Açık mavi ve rose favorilerimden. Pastel tonlara bayılıyorum, ister sarışın ister esmer olsun herkese yakışıyor. Pastel renk ve altın kombini ise müthiş bir ikili.

Özellikle motivasyonunuzu, neşenizi, enerjinizi arttıran bir şarkı ya da playlist var mı?

Away With Me-Fideles Remix hem sporda hem enerjimi yükseltmek istediğimde son ses dinliyorum.

Kostümlerine bayıldığınız bir dizi ya da film tavsiyesi edebilir misiniz bize?

The Great Gatsby, her karedeki kostümleri incelemekten filmi takip edememiştim.

Evde kaldığımız bu süreçte stilinizde nasıl bir dönüşüm oldu?

Kesinlikle makyajı azalttım diyebilirim, ‘no make up make up’ tarzına kendimi daha yakın hissetmeye başladım. Önem verdiğim şeyler cilt bakımı ve genel olarak sağlıklı bir görüntü halini aldı. Aynı zamanda spor ve sağlıklı beslenmeye daha fazla vakit ayırmaya başladım. Aslında bu zamanı ‘me time’ (ben zamanı) olarak değerlendiriyorum.

“Kesinlikle makyajı azalttım diyebilirim, ‘no make up make up’ tarzına kendimi daha yakın hissetmeye başladım. Önem verdiğim şeyler cilt bakımı ve genel olarak sağlıklı bir görüntü halini aldı.”

KISA... KISA...

Stilini rahat ve şık bulduğunuz bir isim var mı?

Hailey Bieber.

Hailey Bieber. Kendinize aldığınız son rahat parça ne?

Neon pembe bir eşofman takımı.

Neon pembe bir eşofman takımı. En rahat olmazsa olmaz parçanız hangisi?

Kesinlikle loafer ayakkabılar.

Kesinlikle loafer ayakkabılar. Bahar sezonunun olmazsa olmaz en rahat parçası sizce ne?

Eşofman takımları.

Eşofman takımları. Rahat ve şıklığın en güzel kesişimi sizce nedir?

Oversize blazer ve sneakers birlikteliği.



Gizem Sarıtekin

@gizemsaritekin

Bize göre şıklık aslında bir duruş meselesi. ‘Sade, doğal ve aynı zamanda dikkat çekici olmak mümkün mü?’ sorusunun cevabını ararken tabii ki listemize giren isim Gizem Sarıtekin oldu!

Rahatlık sizin için ne ifade ediyor?

Rahat stil benim için dışarıda olduğum her an, bulunduğum her ortamda kendimi iyi hissettirecek, iyi görünecek ama aynı zamanda da gerçekten konforlu hissetmemi sağlayacak görüntü oluyor. Bu aralar çabasız, konforlu görüntüyü çok seviyorum. O nedenle genelde eşofman takımı, tayt, rahat kazaklar ve oversize kabanlar tercihim oluyor.

Sizin tercihiniz daha çok rahat ve şık giyinmek mi; yoksa spor ve rahat giyinmekten mi yana oluyor?

Rahat ve şık kelimesi tam olarak beni anlatıyor sanırım çünkü ben ne çok spor bir insanım ne de çok şık. Rahat ve şık giyindiğim zaman hem günün yoğunluğu içerisinde kendimi rahat hissediyorum hem de her ortama uyum sağlayabilecek abartısız şıklığı yakalamış oluyorum.

Rahat stilinizin tamamlayıcı aksesuarları neler, bize birkaç tüyo verebilir misiniz?

Neredeyse hiç çıkarmıyorum diyebileceğim küpelerim, bilekliklerim ve yüzüklerim. Aksesuar kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Yaz-kış güneş gözlüğü kullanmayı çok seviyorum; olmazsa olmaz benim için. Zaman zaman şapkaları da kombinlerimde kullanıyorum.

Evde kaldığımız bu süreçte stilinizde bir değişim oldu mu?

Evde kaldığımız son bir yıl içerisinde stilimde sporlaşma oldu. Özellikle eşofman takımları bir daha hayatımdan çıkmamak üzere dolabıma girmiş oldu. Neredeyse sadece sneakers giyiyorum artık. Rahatlığından kolay kolay vazgeçebileceğimi de zannetmiyorum.

Rahat stile geçiş yapanlara öneriniz ne olur?

Öncelikle rahat edecekleri beyaz bir spor ayakkabı almaları en önemlisi. Onun dışında kalıbı rahat bir Jean; Levi’s 501 gibi ya da tek renk eşofman takımları da çok kurtarıcı. Rahat stile geçmek şık stile geçmekten daha kolay aslında.

Gardırobunuzda yer alan, bahar sezonunda en çok kullandığınız aksesuarlar neler?

Aslında sezon fark etmeksizin en çok kullandığım aksesuar güneş gözlüğü. Onun dışında baharda kemer ve şapka çok fazla kullanıyorum.

2021 ilkbahar sezonu trendlerindeki favori renginiz hangisi ve bahar aylarında genellikle hangi renkleri kullanırsınız?

Bence bahara en çok yakışan renkler soft bejler, açık kahve, toprak tonları ve kesinlikle mavi ve tonları.

Özellikle motivasyonunuzu, neşenizi, enerjinizi arttıran bir şarkı ya da playlist var mı?

Bu sıralar en çok The Weekend, Harry Styles ve Lana Del Rey dinliyorum.

Kostümlerini sevdiğiniz bir dizi ya da film tavsiye edebilir misiniz bize?

Çok klasik olacak ama Sex and The City ve Gossip Girl ilk aklıma gelenler oldu.

“Rahat stil benim için dışarıda olduğum her an, bulunduğum her ortamda kendimi iyi hissettirecek, iyi görünecek ama aynı zamanda da gerçekten konforlu hissetmemi sağlayacak görüntü.”

KISA... KISA...

Stilini rahat ve şık bulduğunuz bir isim var mı?

Rosie Huntington-Whiteley ve Pernille Teisbaek.

Rosie Huntington-Whiteley ve Pernille Teisbaek. Kendinize aldığınız son rahat parça nedir?

Sweatshirt.

Sweatshirt. En rahat olmazsa olmaz parçanız nedir?

Kesinlikle beyaz sneakers.

Kesinlikle beyaz sneakers. Bahar sezonunun olmazsa olmaz en rahat parçası sizce ne?

Her kombini tamamlayabileceğiniz oversize kalıp siyah blazer ceket.

Her kombini tamamlayabileceğiniz oversize kalıp siyah blazer ceket. Rahat ve şıklığın en güzel kesişimi sizce nedir?

Kumaş pantolonlar ve sneakers ikilisi favorim.

Dilara Aydın

@dlaraaydinn

Sempatik tavırları ve kendine özel tarzı ile eminiz birçoğunuzun radarına çoktan girdi Dilara Aydın. Sadece stilini değil yaşam tarzını da yansıttığı Instagram hesabı ise her geçen gün daha popüler hale geliyor. Renk katmayı sevdiği düyasına gardırobunun kapısından giriş yapıyoruz.

Hayatınızın nasıl bir dönemine denk geldik? Şu sıralar neler yapıyorsunuz?

Hayatımın en yoğun ve en hızlı değişen dönemindeyim açıkçası. İstanbul’a kısa zaman önce taşındığım için buraya alışmaya ve ayak uydurmaya çalışıyorum.

Rahatlık sizin için ne ifade ediyor?

Rahatlık benim için kendimi özgür hissetmek demek. Rahat olduğum her yer, her kıyafet, her durum benim için tamamen özgürlük! ‘Rahat stil’ aklınıza gelebilecek her şeyin kombinlenebilmesi bence, yani canınız nasıl isterse ve nasıl hissediyorsanız onu giyebilmek.

Rahat stilinizin tamamlayıcı aksesuarları neler, bize bir kaç tüyo verebilir misiniz?

Kesinlikle küpeler! Gümüş ve altını birlikte kullanmayı çok seviyorum özellikle halka küpeler vazgeçilmezim.

Evde kaldığımız bu süreçte stilinizde nasıl bir dönüşüm oldu?

Daha önce hiç bu kadar eşofmanım ve eşofman takımımın olduğunu hatırlamıyorum diyebilirim. Evdeyken mental olarak iyi hissetmenin en iyi yollarından biri de bence pijamalardan olabildiğince hızlı sıyrılıp üzerinize iyi hissettirecek bir şeyler geçirmek.

Gardırobunuzda yer alan, bahar sezonunda en çok kullandığınız aksesuarlar neler?

Bahar sezonunda en çok kullandığım aksesuarlar bileklikler ve gözlük sanırım; sadece baharda değil, aslında her mevsim. Aksesuarlarım benim gerçekten her kombinimin vazgeçilmez parçası.

Bahar sezonu trendlerindeki favori renginiz hangisi? Bahar aylarında genellikle hangi renkleri kullanırsınız?

2021 bahar sezonunda favori rengim özellikle mavi ve ek olarak pastel tonlar... Ben en çok mavi, sarı, yeşil kullanıyorum. Yani baharın geldiğini hissettiren her renk tercihim.

Özellikle motivasyonunuzu, neşenizi, enerjinizi arttıran bir şarkı ya da playlist var mı?

Elbette var, kendi hazırladığım ve ne zaman enerjim düşük olsa dinlediğim güzel bir liste. Playlist’in ismi ‘Salınıyoruzohbe!’ size de iyi hissettireceğinden eminim.

Kostümlerine bayıldığınız bir dizi ya da film tavsiye edebilir misiniz bize?

Kostümlerini, her sahnesini, ayrıntısını en sevdiğim film The Grand Budapest Hotel.

“Evdeyken mental olarak iyi hissetmenin en iyi yollarından biri de bence pijamalardan olabildiğince hızlı sıyrılıp üzerinize iyi hissettirecek bir şeyler geçirmek.”

KISA... KISA...