Sizce ne renk?



Sosyal medyada günün konusu bu elbisenin rengi!



Twitter üzerinden başlaşan çılgınlık için binlerce yorum yapıldı. Tartışmalara ünlü yıldızlar da katıldı. ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, elbiseyi altın sarısı ve beyaz; rapçi eşi Kanye West ise siyah ve mavi gördü.Söz konusu görsel, 21 yaşındaki İskoç şarkıcı Caitlin McNeill tarafından Tumblr'da yayınlandı ve sosyal medyada kıyamet koptu. Bazı kullanıcılar elbiseyi altın sarısı ve beyaz olarak algılarken, bazıları ise mavi ve siyah olarak görüyor.Konuyla ilgili Wired’a açıklama yapan Washington Üniversitesi renk araştırmacısı Jay Neitz “30 yıldır insanların renk algılarını araştırıyorum ve bu şimdiye kadar karşı karşıya kaldığım en radikal vaka” dedi.Neitz yaşanan anlaşmazlığın göz fizyolojisi ile ilgili olabileceğini söyledi. Araştırmacı insan gözünün yıllar boyunca değişim geçirdiğini belirtti ve yaşlanan kişilerin gözlerinin mavi ışığa olan duyarlılığını kaybettiğini belirtti. Bu nedenle yaşı daha ileri olan kişilerin bu elbiseyi beyaz ve altın rengi olarak gördüğünü tahmin ettiğini söyleyen Neitz ancak elinde yeterli veri olmadığı için bu tezi kanıtlayamayacağını belirtti.Tartışmalara noktayı koyan ise dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Adobe oldu. Konuya ilişkin bilgisayar yazılımından faydalanan Adobe uzmanları, elbisenin renginin mavi ve siyah olduğunu açıkladı.