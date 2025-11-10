Anasayfa Moda Trend Bu sezonun beklenmedik renk trendi zeytin yeşili: İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler
Tüm kıyafet kombinasyonlarında genellikle siyah, gri ve çikolata kahvesi gibi koyu tonlar ön plandadır. Ancak bu yıl, zeytin yeşilinin canlı bir dokunuşunu eklemek, kışın kasvetli havasıyla baş etmenin etkili bir yolu olarak öne çıkıyor. İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler...
Reformation- İpek elbise
Alohas- Zetin yeşili spor ayakkabı
Mango- Geometrik desenli saten bluz
Gucci - Softbit maxi omuz çantası