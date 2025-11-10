10 Kasım

Bu sezonun beklenmedik renk trendi zeytin yeşili: İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler

Tüm kıyafet kombinasyonlarında genellikle siyah, gri ve çikolata kahvesi gibi koyu tonlar ön plandadır. Ancak bu yıl, zeytin yeşilinin canlı bir dokunuşunu eklemek, kışın kasvetli havasıyla baş etmenin etkili bir yolu olarak öne çıkıyor. İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler...

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 10
Bu sezonun beklenmedik renk trendi zeytin yeşili: İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler - Resim : 1

Reformation- İpek elbise 

2 / 10
Bu sezonun beklenmedik renk trendi zeytin yeşili: İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler - Resim : 2

Alohas- Zetin yeşili spor ayakkabı 

3 / 10
Bu sezonun beklenmedik renk trendi zeytin yeşili: İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler - Resim : 3

Mango- Geometrik desenli saten bluz

4 / 10
Bu sezonun beklenmedik renk trendi zeytin yeşili: İşte gardırobunuza ekleyebileceğiniz zeytin yeşili ürünler - Resim : 4

Gucci - Softbit maxi omuz çantası