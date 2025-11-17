Bu sonbahar ve kış için 7 zengin ve kasvetli tırnak rengi

2. Lacivert

Bu sezon öne çıkan bir diğer renk ailesi de mavi ve özellikle lacivert. Neredeyse siyaha yakın ama çok daha yumuşak bir derinliğe sahip. Hem klasik hem sofistike duran bu ton, her kombinle uyum sağlayan renkli bir nötr olarak öne çıkıyor.

