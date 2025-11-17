Bu sonbahar ve kış için 7 zengin ve kasvetli tırnak rengi
Sıcaklıklar hızla düşüp güneş gün içinde çok daha erken kaybolmaya başladığında manikürünüz için tek bir net yol vardır: Koyu ve ruhlu bir oje rengi seçmek. Sezonun ruhuna tamamen uyan, yoğun ve sıcak bu tonlarla kendinizi şımartın. İşte bu sonbahar ve kış için 7 zengin ve kasvetli tırnak rengi...
1. Çikolata Kahvesi
Bu sonbaharda nereye baksanız kahverenginin farklı tonlarını görüyorsunuz: Kıyafetlerde, aksesuarlarda ve tabii ki manikürlerde. ünlü manikürist Gina Edwards “Sıcak toprak tonlarını her zaman sonbaharın favorisi olarak görürüm ve bu sezon kahveler çok revaçta,” diyor.
@onlygodcanjudge1971
2. Lacivert
Bu sezon öne çıkan bir diğer renk ailesi de mavi ve özellikle lacivert. Neredeyse siyaha yakın ama çok daha yumuşak bir derinliğe sahip. Hem klasik hem sofistike duran bu ton, her kombinle uyum sağlayan renkli bir nötr olarak öne çıkıyor.
@the_gelbottle_inc
3. Siyah Kiraz
Kasım için mükemmel olan bu ultra koyu tonda “ne kadar mürekkep gibi, o kadar iyi” anlayışı geçerli. Uzaktan siyaha yakın, hatta biraz likör siyahını andırıyor; ama yakından bakıldığında kırmızının sıcaklığı ortaya çıkıyor. OPI eğitim yöneticisi Lia Smith bu tonu “derinlik ve yoğunluk sunan şık, lüks, yüksek parlaklıklı bir koyu kırmızı” olarak tanımlıyor.
@marra
4. Derin Orman Yeşili
Yeşil ojeyi taşımak zor olabilir ama doğru ton bulununca ortaya gerçekten etkileyici bir görünüm çıkar. Nötr alt tonlu, ormanın derinliklerinde gün batımında görebileceğiniz türde koyu bir yeşil, çoğu cilt tonuna yakışır ve tüm sonbahar renkleriyle uyum içinde görünür.