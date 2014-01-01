Bu yaz Clarks'sız olmaz

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Clarks, 189 yıllık geçmişi ile İngiliz modasının bu sezon da en çok sevilen modellerini sunuyor.

Modern erkeğin ve kadının renkli ve konforlu dünyası Clarks, 2014 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nda da 189 yıllık iddiasını koruyor. Adımlarda maksimum rahatlık sağlayan özel teknolojiye yüzlerce ayakkabı modeli, şıklığın yanında konforundan da ödün vermeyenlere 'yazın vazgeçilmezlerini' sunuyor.



Yazın rahat çözümler arayan kadınlara ve erkeklere özel günlük hayattan geceye, yürüyüşlerden toplantılara her zaman kullanılabilecek rengarenk modeller bu sezon da Clarks'ta.



Clarks, Mall of Istanbul, Akasya AVM, Capacity AVM, Palladium AVM, Akbatı AVM, Buyaka AVM, Anka Mall ve seçkin mağazalarda...