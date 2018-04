Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala, herkesin aklında aynı soru; bu yıl hangi mezuniyet elbiseleri moda? Partinin en şık kızı olmak için yazımızı mutlaka okuyun.

Senelerce verilen yoğun emekler sonucu beklenen o büyük gece, yani mezuniyet gecesi, her genç için oldukça özel bir organizasyondur. En şık ve en güzel kıyafetinizi giyip eğlenebileceğiniz, deli gibi dans edebileceğiniz o gecede her şeyin büyülü olmasını bekleriz. Bu gece için seçilen mezuniyet elbiseleri, gün içerisinde çekilen yüzlerce fotoğraf ile ölümsüzleşecek ve en güzel hatıralarınız arasında yer alacaktır. Bu nedenle kendinize en çok yakışacak, içerisinde en çok parlayacağınızı düşündüğünüz elbiseyi bulmalısınız. Hayatınızda gerçekten göz kamaştırıcı bir elbise ile tüm ilgiyi üzerinizde toplayacağınız çok az zaman var; neden mezuniyet balonuz bu gecelerden biri olmasın?



Mezuniyet elbiseleri balo için nasıl olmalı?

Mezuniyet elbiseleri abiye tarzda ışıltılı kıyafetlerdir ve geniş renk ve model seçenekleri ile çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Mezuniyet elbiseleri uzun veya kısa olabileceği gibi hayalinizdeki mezuniyet elbisesi balık, prenses, balık, saçaklı, iki parçalı gibi modellerde olabilir. Mezuniyet elbiseleri seçimi kolay bir iş değildir. Mezuniyet elbiseleri erkek için sadece bir takım elbise veya smokin seçmekten ibaret olabilir ancak bir bayan için çok daha farklı bir deneyimdir. Kendinizi içerisinde muhteşem ve rahat hissetmeniz koşulu ile pek çok farklı seçenek değerlendirilebilir. Mezuniyet elbisenizin sizi rahat ve güvende tutması, vücut ve yüz şeklinize uygun olması ve kullanacağınız aksesuarlar ile tam uyumlu olması oldukça önemlidir. En özel gecelerinizden birinde dans pistinde muhteşem görünmek için kapsamlı bir planlama yapılmalı ve sizin için en uygun elbisenin seçiminde geniş bir değerlendirme yapılmalıdır.



Mezuniyet elbiseleri için en şık fikirler…

Mezuniyet elbiselerinizi balodan dört yada altı hafta önce seçmek ve satın almak için plan yapın. Birçok mezuniyet elbiseleri mükemmel uyum yaratmak için bazı değişikliklere gerek duyarlar ve bu değişiklikleri tamamlamak için yeterli zamanınızın olması önemlidir. Elbisenizi seçmek için değişik kaynaklardan ilham alın. Son zamanlarda bu konu ile ilgili modacılar tarafından tercih edilen farklı eğilimlere göz atın. Bu sezonun elbiselerinde neyi sevip neyi sevmediğiniz belirleyin. Bunun için moda dergilerini karıştırmak oldukça faydalı olacaktır. Ünlülerin kırmızı halıda ne giydiklerine bakabilir ve ilham alarak benzer mezuniyet elbiseleri seçebilirsiniz. Moda dergilerine ve mağazalara mezuniyet balosu gecesinden üç veya dört ay önce bakmaya başlayın ki kafanızda oluşacak mezuniyet elbiseleri modelleri için zamanınız olsun.

Kumaş seçimine önem verin. Balo elbiseniz için saten, tül, ipek, şifon, dantel, kadife gibi kumaşlardan hangisinin vücut tipinize daha çok yakışacağını belirleyin. Mezuniyet kıyafetiniz için bütçenizi planlayın ve bu bütçeye ulaşmak için mümkün olan en kısa sürede tasarruf etmeye başlayın. Mezuniyet elbisenize uygun saç tokası, çorap, çanta ve makyaj malzemeleri gibi ekstra giderleriniz içinde paraya ihtiyacınız olduğunu da unutmayın.

Elbisenizin vücut ve yüz şeklinize uygun olmasına önem verin. İdeal bir görünüm için yüzünüzün ve vücut şekillerinizi ne olduğunu bulmak, bunları ideal elbisenizle eşleştirmenize yardımcı olacaktır. Tüm iyi özelliklerinizi ortaya çıkarırken, tüm kusurlarınızı gizleyen bir elbise bulamaya özen göstermelisiniz. Elbise modeli kadar rengi de önemlidir. Renkler genelde karşıdaki kişinin kişiliğine yönelik analiz yapmamızı sağlar. Parlak kırmızı bir elbise seçerseniz insanlar cesur ve dikkat çekmeyi seven biri olduğunuzu; siyah veya beyaz seçerseniz klasik olduğunuzu, pembe veya mor bir elbiseyle ise renkli ve eğlenceli olduğunuzu düşünebilirler. Her türlü renk seçimi aslında sizin elinizde ancak saç renginize, şekline, yüz şeklinize uygun renkleri seçmelisiniz. Örneğin, uzun kahverengi saçları ve kahverengi gözleri olan kişilerin sarı ve kahverengi tonlarından uzak durması iyi bir görünüm için gereklidir.



Mezuniyet elbiseleri 2018 modelleri neler?

2018 mezuniyet elbiseleri trendlerine bakıldığında; daha çok 1920'li yılların saçaklı elbiselerinin tekrar moda olmaya başladığını görebiliriz. Salaş ancak modern bir görünüm veren ışıltılı ve göz alıcı tül ve saçaklardan oluşan bu elbiselerle dans pistine adım attığınız an tüm gözler üzerinizde olacaktır. Her sene olduğu gibi bu sene de prenses model mezuniyet elbiseleri yine popülaritesini korumaktadır.



Çiçekli mezuniyet elbiseleri…

Özellikle 2018'de çiçekli mezuniyet elbiseleri gül, altın ve pudra mavisi gibi yumuşak tonlarda karşımıza çıkmakta, bu renk ve desendeki mezuniyet elbiseleri beyaz ve siyah abiye kıyafetler kadar ilgi çekmektedir. Mezuniyet elbiseleri bordo renk ve tonlarında da oldukça şık ve asil bir görünüm sunuyor. Altın ve gümüş pullarla tasarımı yapılmış paletli elbiseler de bu sene tercih edilen modellerden biridir. Metalik pullarla bezenmiş elbiseler tüm cilt renklerine uyum sağlamaktadır. Fazladan aksesuar kullanmanıza gerek kalmayan bu elbiseler ile spot ışıklarının altında mükemmel gözükecek, herkes tarafından fark edileceksiniz.