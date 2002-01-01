Bülbül ve Gül/Bora Aksu

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Türk modacı Bora Aksu, Oscar Wilde’ın romantik ve trajik ‘’Bülbül ve Gül” hikayesinin temasını yansıtan koleksiyonunu Londra Moda Haftası’nda tanıttı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından "Somerset House"da yapılan defilelerin ilk gününde, Türk modacı Bora Aksu Sonbahar-Kış 2015 koleksiyonunu tanıttı.



"Bülbül ve Gül" temalı yeni koleksiyonunda Aksu, Oscar Wilde'ın aynı adlı trajik hikayesinden esinlendi. Aksu yeni koleksiyonu için altın işlemeli dokumalar, deriler, ipek tül ve organze kumaşlar kullandı. Aksu'nun renk tercihi ise altın, mavi, grinin tonları, pembe ve siyah oldu. Bora Aksu'nun koleksiyonunda kullandığı deriler, Türk deri markaları tarafından sağlandı ve Türk Deri Tanıtım Grubu Aksu'nun koleksiyonunu destekledi.



25 Şubat'a kadar sürecek Londra Moda Haftasına, Hakan Yıldırım, Erdem Moralıoğlu gibi başka Türk modacılar da katılacak. Moda haftasında ayrıca, Paul Smith, Mulberry, Burberry, Orla Kiely, Vivienne Westwood gibi markalar ve modacılar yeni koleksiyonlarını tanıtacak.



Londra'da yaşayan tasarımcı ve modacı Bora Aksu, İngiltere'nin önde gelen sanat ve tasarım okullarından Central Saint Martins'ten 2002 yılında yüksek lisansını aldı. İngiltere'de "yeni kuşak modacı" ödülünü dört kez üst üste kazanan Aksu, aralarında Keira Knightley, Kirsten Dunst, Elizabeth Jagger ve Tori Amos gibi ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda sanatçıyı giydirdi. (AA)



