Buse For Desa koleksiyonu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Buse Terim, Buse for Desa adlı kapsül koleksiyonunun tanıtımını, 03 Nisan Perşembe akşamı Nişantaşı DESA mağazasında gerçekleştirdi.

Buse Terim, yeni koleksiyonunu Abdi İpekçi’deki Desa mağazasında, takipçilerinin ve tüm modaseverlerin beğenisine sundu. Deri ceket, ayakkabı, çanta, bileklik gibi deri ürünlerden oluşan bu kapsül koleksiyonda Buse Terim’in en çok sevdiği renk olan pembe ön plandaydı. Su yeşili, kum rengi ve siyahın da hakim olduğu koleksiyonda her bir ürüne “Buse” kelimesinin dünya dillerindeki kullanımı isim olarak verildi. Buse Terim’in, kendi isminin anlamı olması sebebiyle proje logosunda kulanılan pembe bir “öpücük” şekli, koleksiyonda ve ürün detaylarında göze çarptı.