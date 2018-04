Buse Terim for DeFacto

DeFacto’nun ilk özel koleksiyonuna Buse Terim imzası...

Modayı lüks olmaktan çıkarıp, herkes için ulaşılabilir kılmak isteyen DeFacto, ilk koleksiyonunu moda danışmanı Buse Terim’le hazırladı.

“Buse Terim for DeFacto” koleksiyonu, bütçelerini zorlamadan stil sahibi olmak isteyen kadınlara özel seçenekler sunuyor.

“Buse Terim for Defacto”nun tanıtım gecesi, DeFacto Perakende Grup Başkanı İhsan Ateş ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Derya Sevgin Palamutçuoğulları’nın ev sahipliğinde, 5 Kasım akşamı The Seed’de gerçekleşti. Fatih-Fulya Terim, Volkan Bahçekapılı, Merve- Ahmet Baran Çetin, Emre - Tuğba Belözoğlu, Mert Vidinli, Revna Demirören, Murat Boz ve Gökhan Şükür gibi pek çok ünlü ismin katıldığı geceye DJ Murat Tokuz da müzikleriyle renk kattı.

Buse Terim for DeFacto koleksiyonunda bohem ve zamansız trend rock chic temaları öne çıkıyor. Renkler ağırlıklı olarak nötr-toprak tonlardan oluşurken, siyah deri parçaların asi duruşu ve spor kesimlerle güncellenen pastel tonlar göze çarpıyor. Koleksiyonun tamamlayıcı unsurları arasında aksesuarlar da önemli rol oynuyor.

Buse Terim, özel koleksiyonun yanı sıra, kendi stilini oluşturmak isteyen kadınlara, her gün ve her okazyon için uygulayabilecekleri kombin önerilerinde bulunacak ve şıklık fikirleri verecek. Trendlerdeki hızlı değişimlerin de anında takip edilmesini sağlayacak öneriler, DeFacto’nun tüm sosyal medya platformlarından paylaşılacak.