Buse Terim'den 2014 Yaz Trendleri

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Yaz hayalleri kuruyoruz... Botlardan kurtulup, sandaletlerle özgürlüğün tadını çıkartacağımız günleri bekliyoruz. İncecik tişört ve yırtık-pırtık jean şortlarla gezeceğimiz güneşli günleri istiyoruz! Evet ilkbahar-yaz sezonu açıldı. Buse Terim yazdı: Bu sezon vazgeçemeyeceğimiz beş trend! Dersinize iyi çalışın; altı ay boyunca işinize yarayacak.

Bu yazıyı yazdığım sırada İstanbul’da hava şubatın ortasında, 20 dereceyi gösteriyor. İlkbahar/Yaz-2014 trendlerini masaya yatırmak için daha güzel bir zaman olamazdı, güneş insana yeni hedefler belirlemek için enerji verirken ben de hem yazımı yazıyor hem de tüm bu trendleri stilime nasıl uygulayacağımın hayallerini kuruyorum. Eğer gelecek yaz için şimdiden hangi parçalara yatırım yapmak gerektiğini, ilhamınızı nerelerden alacağınızı merak ediyorsanız, bu yazıyı okumadan alışverişe çıkmayın derim. İşte 2014 yazının sokakları istila etmeye aday beş anahtar stili...



GECELİKLER SOKAĞA

Siz de zaman zaman askılı, ipek geceliğinize bakıp onu evin dört duvarı arasına hapsettiğiniz için üzülüyor musunuz? Moda otoriteleri de şık geceliklerimize itibarlarını iade etmeye karar vermiş olmalılar ki geceliği andıran, askılı, dantelli ipek elbiseler farklı marka ve tasarımcıların koleksiyonlarında kendilerine yer bulmaya başladı. Jason Wu, Helmut Lang, Victoria Beckham ve Max Mara, 90’lara göz kırpan bu trendin neferleri arasında. Benim de geçtiğimiz aylarda ev sahipliği yaptığım bir etkinlikte stilime uyarladığım bu trende dair kombin önerisi duymak isterseniz, spagetti askısı ve derin yırtmacıyla oldukça iddialı bu parçaları erkeksi çizgilerle tamamlamanızı öneririm. Mesela diz altında, önden yırtmaçlı bir ipek elbiseyi, konçlu spor ayakkabılar ve dökümlü bir hırka ile birlikte kullanabilirsiniz. Sezonun gözde trendi sırt çantası ile seksi görünümü bohem bir ruhla dengeleyebilirsiniz.



