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Buse Terim'den "Garage Sale"

Moda blogu yazarı ve www.buseterim.com.tr‘nin kurucusu Buse Terim; yoğun ilgi ile karşılanarak düzenlediği, takipçilerine ve stilini takip eden sevenlerine, kendisine ait kıyafet ve aksesuarları sunduğu “Buse’s Garage Sale” ile bu sene ilk kez 9 Mayıs Cumartesi günü 11.00-18.00 saatleri arasında Palladium Ataşehir AVM’de.
Moda blogu yazarı Buse Terim, “Buse’nin 2. El Pazarı” için bu sene ilk kez 9 Mayıs Cumartesi günü Palladium Ataşehir’de takipçileriyle buluşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü, saat 11.00-18.00 arası Palladium Ataşehir AVM ’de, kıyafetlerini 2. el satışa çıkartacak olan Buse Terim, Anneler Günü öncesinde cazip hediye alternatifleri de sunuyor.
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