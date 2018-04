Buse Terim'den Paris notları

Buse Terim geçtiğimiz ay Paris’te Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarı ‘Who’s Next Pret-a-Porter’de bir defilenin styling’ini yaptı. Gitmişken hem fuarın hem Paris modasının notlarını bizim için tuttu.

Meksika Körfezi’nin turkuaz denizi, yakıcı güneşin ateşi ve en canlı renklerin coşkulu birlikteliği... Evet, bu yaz Meksika’ya gidemedim belki ama Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarı ‘Who’s Next Pret-a-Porter’ sayesinde Meksika, dört günlüğüne, Paris Porte de Versailles’a taşındı. Who’s Next Pret-a-Porter fuarının en keyifli yanı, her sezon belirlenen tema doğrultusunda hazırlanan dekor ve farklı aktiviteler. Fuar, sıfırdan bir konsept yaratma konusunda öylesine başarılı ki, bu sezon alana ilk adım attığımda Paris’in o melankolik güzelliğinden tamamen koparak kendimi Meksika’nın sıcak renklerinin kollarına bıraktım. Meksika’ya dair aklınıza gelebilecek ne varsa hepsi Who’s Next’te kendine yer bulmuş: Eski arabalar, çiçekler, Frida’nın dünyası, Ölüler Bayramı’ndan fırlamış kurukafalar, burrito’lar ve niceleri... Fuarın geleneksel defilesi de bu tema doğrultusunda hazırlanmıştı. Who’s Next fuarının davetine ilk kez geçen sene katılmış ve defileyi hayranlıkla izlemiştim. Bu sezonsa bu defile benim için çok daha önemli çünkü seçilen temalar doğrultusunda styling yapmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden seçilen isimlerden biri de benim.