Buse'nin 2. El Pazarı'na yoğun ilgi

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www.buseterim.com.tr‘nin kurucusu Buse Terim‘in kendisine ait ürünlerinin satışını yaptığı “Buse’nin 2. El Pazarı” lidyana.com’da ilk üç saatte tükendi.

Online alışveriş sitesi Lidyana.com ve moda blogu yazarı Buse Terim, “Buse’nin 2. El Pazarı” için bir araya geldi. Buse Terim’in gardırobunu açtığı ve birbirinden ilgi çekici kıyafetlerini moda severler ile paylaştığı “Buse’nin 2. El Pazarı”, geçen sene düzenlenen “Buse’s Garage Sale”in Türkiye ve Avrupa’dan gördüğü yoğun talep üzerine bu sene Lidyana.com’da gerçekleşti. Satışa sunulan ürünlerin kısa sürede tükenmesi ve ilginin devam etmesi üzerine Buse Terim, moda severler için Lidyana.com’da ilerleyen dönemlerde yeni ürünler ve yeni sürprizlerle takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.