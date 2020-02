Büyük beden abiye kadınların korkulu rüyası olmaktan çıktı. Bu makalede büyük beden abiye seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğine değindik.

Kadınların korkulu rüyası olan büyük beden abiye bulmak artık çok kolay. Gerek hazır giyim mağazaları gerek internet satış mağazalarıyla büyük beden abiye elbiselerde pek çok seçenekle karşılaşıyoruz. Son yıllarda büyük beden abiyede siyahın hakimiyetinden kurtulduk diyebiliriz. Tek tip modellerden sıkıldığımız bu dönemde, markalar yeni tasarımlarıyla şıklığı ön planda tutarken benzersiz ve farklı olmamız için de özen gösteriyorlar. Peki büyük beden abiye seçerken nerelere dikkat etmeliyiz?





Büyük Beden Abiye Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Her abiye, her vücut tipine uygun değil. Modelin kesiminden, kumaşın türüne ve hatta dikişine kadar her ayrıntı şıklık için belirleyici. Bir kıyafet bazen tamamen detaylarda kendini gösterir. Özellikle söz konusu abiye ise detaylar çok önemli. Hangi boyda ve kiloda olursanız olun şıklığınızı ortaya koymanızı sağlayacak en önemli unsur seçiminiz olacaktır. Büyük beden abiye seçiminde aşağıdaki noktalara önem vermenizi öneririz.





Kumaş Seçimi

Büyük beden abiye seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri kumaş seçimi. Likralı kumaşlar her kadını olduğundan daha kilolu gösterebilir. Likra vücuda yapışan yapısıyla kusurları ortaya çıkarır. Saten de yine kaçınılması gereken kumaş türlerindendir. Saten parlak görünümüyle göz alıcıdır ancak bedenin tüm kusurlarını ortaya serer.







Model Seçimi

Uzun bacaklı ve uzun boylu değilsek mutlaka bizi olduğumuzdan uzun gösterecek, etek boyu uzun modelleri seçmemiz gerekir. Göbeğimizi gizlemek, belimizi ince göstermek istiyorsak belden aşağı bollaşan modeller bizim için ideal olacaktır. Basenlerimiz büyük ise basenleri saran modeller yerine aşağı doğru düz inen modeller tercih etmeliyiz.





Desen Seçimi

Büyük beden abiye alırken desen seçimi çok önemli. Abiyede genellikle düz, desensiz renkler tercih edilse de pul payet işlemeleri veya şifon kumaşlarda desenli modellerle karşılaşabiliriz. Bu durumlarda yatay çizgilerden ziyade dikey çizgileri ve asimetrik detaylarla işlenmiş modelleri tercih etmeliyiz. Küçük desenlerin avantajlı olduğunu, büyük desenlerden kaçınmanız gerektiğini unutmayın.



Aksesuar Seçimi

Büyük beden abiye kombinlenirken aksesuar da en az abiye kadar önemli. Aksesuarda fazla abartıya kaçmak, sadelikten ödün verip şıklığımızı zedeleyebilir. Örneğin göğsümüz büyükse uzun ince bir kolye takmak göğsümüzü daha toplu ve küçük göstermemizi sağlar.





Korse Seçimi

Büyük beden abiye seçimimizi en uygun şekilde yaptık ama hâlâ daha fazla kilolardan şikayetçiysek korse kurtarıcımız olacaktır. Doğru korse seçimi, büyük beden abiye seçimi kadar önemli. Ufak bir tavsiye: Korsenin toparlayıcılık oranı yüksekse vereceğiniz parayı sonuna kadar hak eder. Bu yüzden korse fiyatları sizi korkutmasın. Korse bir kez kullanılıp atılan bir ürün olmadığı, dolaplarımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu için bu bilginin sizde bulunması faydalı olabilir.