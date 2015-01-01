Calzedonia’nın her yıl düzenlediği, gelenekselleşen defilesi “Calzedonia Fashion Show”, bu sene de Verona’da yapıldı. Her sene podyum için farklı sürprizler hazırlayan Calzedonia’nın bu seneki teması yaşamın simgesi “orman”dı.
Sharam Diniz, Cindy Bruna, Megan Williams gibi dünyaca ünlü modeller de podyumun orman perileri oldu.
Işıklar, sesler, baş döndürücü renkler, geometrik elementler, tüyler, çiçekler ve kelebeklerle birleşerek canlı, enerji dolu ve cesur atmosfer oluştururken koreografi ve efektler büyülü bir ormanı anımsattı.
Parlak ve floresan renklerdeki, tropikal ve cangıl desenli tasarımlar adeta yaşayan bir orman havasına bürünen podyumdaki yerini aldı.
Dünyanın dört bir yanından mod
a basınının ve ünlülerin izlediği defilenin konukları arasında Türkiye’den Burcu Esmersoy da vardı.
Calzedonia’nın Türkiyedeki marka elçisi olan Esmersoy, şovu moda blogger’ı Meriç Küçük (Maritsanbul) ve diğer ülkelerden şov için gelen ünlülerle birlikte izledi.
Diğer ülkelerden gelen ünlüler arasında ise Melissa Satta, Nadine Leopold, Ana Sofia Martins, Ester Izsak gibi isimler yer aldı.