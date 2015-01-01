Ünlü İsimler “Calzedonia Pool Party” ile yaza merhaba dedi.





Moda ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, Mert Aslan’ın stil önerileri verdiği “Calzedonia Pool Party”de bu sezonun plaj trendlerini dinledi.İtalyan mayo ve bikini markası Calzedonia’nın düzenlediği havuz partisinde ünlü isimler bir araya geldi. Moda Editörü ve Stil Danışmanı Mert Aslan’ın bu yazın plaj trenlerine dair stil önerileri verdi. Calzedonia’nın 2015 az mayo ve bikini koleksiyonu tanıtıldığı “Calzedonia Pool Party”de mini bir de defile yapıldı.Calzedonia’nın yaz mevsimine “merhaba” dediği partiye Burcu Esmersoy, Merve Boluğur, Atiye, Duygu Akdeniz, Neslihan Atagül, Pınar Tezcan, Selma Çilek gibi isimler de katıldı.Straplez, brazilian, yüksek bel, üçgen ve mayokini seçenekleri bulunan Calzedonia mayo ve bikini koleksiyonu birbirinden farklı model ve renklerde alternatifler sunuyor.