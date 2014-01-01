Camper'dan annelere özel indirim

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Şıklık ve rahatlığı birarada sunan Camper, 9 – 11 Mayıs tarihlerinde Anneler Gününe özel %25 indirim fırsatı ve 2014 İlkbahar/Yaz sezonundan en özel hediye seçenekleriyle sizleri bekliyor!

Camper, 2014 İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonunun en şık modellerini 9-11 Mayıs tarihlerinde Anneler Gününe özel %25 indirim fırsatıyla sizlerin beğenisine sunuyor.



Amerikalı tasarımcı Rachel Comey’ in el işçiliği ve seri üretim arasındaki karşıtlıktan yola çıkarak tasarladığı, kauçuk üst yapı üzerine renkli hasırla uygulanan nakışlarla feminen bir görünüm sağlayan modeli hediye alternatifleri arasında yer alırken; yarı açık bir sandalet olan Laura, tahta tabanın hafifliğini, bu sezon biraz daha kalın olan esnek kauçukla birleştiriyor. Sarı bantlarıyla yaz sıcaklığını yansıtan elegan, rahat ve ergonomik topuklu Allegra modeli ise yazın renklerini rahat tasarımıyla birleştirerek şıklığın temsili oluyor.



Camper’ın birbirinden şık modellerinden, annenize yakışanı seçmek için 9-11 Mayıs tarihlerindeki %25 indirim fırsatını kaçırmayın!