Matraş koleksiyonlarındaki birbirinden şık çantalar, geceden gündüze, tatilden iş yerine kadar her saat ve her ortamda kadınları zarafet ve şıklığın temsilcisi haline getiriyor.





Matraş’ın birbirinden çekici koleksiyonları içinde günün her saatine ve tatilden iş yerine her ortama mükemmel uyum sağlayan çanta modelleri bulunuyor. Çanta tutkusunu adeta yücelten bu modeller, Matraş kadınını zarafet ve şıklığın temsilcisi haline getiriyor.Matraş’ın kroko baskılı kol çantaları kahverengi tonlarının klasik zarafetini taşıyor. Hem yazlık hem de kışlık kıyafetlerle kombinlenebilen bu model güçlü ve tarz sahibi Matraş kadınının vazgeçilmezleri arasına girecek.Harika bir yazlık çanta arayanlar ise, uçuk renkli modelleri tercih edebilirler. Açık bir takıma ya da zarif bir elbiseye çok yakışacak bu modeller, Matraş’a özel çok şık baskılı gövdesi ve hakiki deri detaylarıyla yazın hafifliğini stilinize taşıyor. Günlük giyimi bile özgünleştiren hobo modeller ise sarı, turuncu, pembe, kahve, yeşil ve gri tonlarıyla tercih yapmayı zorlaştırıyor. Geniş hacmi ve kullanışlı tasarımı, gerçek derinin zengin duruşu ile birleşiyor.