Formula 1 yarışlarında büyük başarılara imza atan Redbull Yarış Takımı pilotlarından Sebastian Vettel’in sponsorları arasında yer alan Casio, hız kesmiyor. Koleksiyonun ‘Hız ve Zeka’ konseptinden yola çıkılarak tasarlanan modelleri ile oldukça dikkat çekici.





Yarış arabalarında yer alan ibrelerden esinlenerek tasarlanan bu modeller şıklığı ve çok fonksiyonluluğuyla dikkat çekmekte.Kordon ile bütünlük içindeki kasanın yanı sıra kadrandaki özel tasarım kullanıcısına farklılık sunuyor. Kasayı saran çemberin kadranla arasındaki uyum gözden kaçmazken motor sporlarının aldığı enerjisini yansıtıyor. Çelik kasa, kordon özelliklerinin yanı sıra, kronometre ve 100 metre su geçirmezlik özellikleriyle de kullanışlı bir koleksiyon olduğu ortada.Fonksiyonel, şık, trend ve özgün tasarımıyla bu koleksiyon meraklılarını bekliyor!