Ceyo sezonu açıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ceyo, rengarenk modelleriyle yeni sezonu TakaTuka.com’da açıyor!

Ceyo’nun, bu sezonun gözde renkleri olan kırmızı, turuncu, sarı ve neon renklerinde tasarladığı birbirinden şık modelleri TakaTuka.com’da sizleri bekliyor…



Şık ve rahat yüzlerce terlik/ayakkabı modelini tüketicisine sunan TakaTuka.com, bu sezon da dünyaca ünlü ayakkabı markalarının, cıvıl cıvıl modellerini tüketicisiyle tek bir platformda buluşturmaya devam ediyor. 2014 ilkbahar/yaz sezonuna TakaTuka.com’da merhaba diyen Ceyo, bu sezon da birbirinden hareketli modelleriyle tarz sahibi ayakkabı severlerin gönlünde taht kuracak.



Her ortamda şıklığınızı yansıtırken rahatlıktan ödün vermeyeceksiniz.

TakaTuka.com’un yetkili online satış kanalı olduğu Ceyo modelleriyle, gündelik, tatil ve özel günlerde tarzınızdan vazgeçmeden, birbirinden güzel kombinler oluşturarak, şıklığınızı her ortamda yansıtacaksınız.



Tasarımında bu yazın gözde renkleri olan turuncu ve neon yeşilini bir arada sunan Ceyo Amazon’un üst bant kısmında bulunan zımba detayı ve ayak bileğini kavrayan yapısı ile plaj tarzınızı yansıtacaksınız.



Bu yaz parmak arası sandaletlerde iddialı olan Ceyo, Amazon Carmen modeli ile ayaklarınızın güzelliğini ön plana çıkaracak. Parlak sim ile belirginleştirilen farklı renk seçenekleri ve bilek kısmındaki desen detayı ile dostlarınızın gözü dahi ayaklarınızda olacak.



Konforlu rahat tabanı, çapraz gelen bant yapısı ve burun kısmındaki toka detayı sayesinde şık bir tasarıma sahip olan Ceyo Kadın Sandalet ile özel günleriniz için birbirinden güzel kombinler oluşturacaksınız.



Rahatlık ve modayı bir arada sunan Ceyo, Erkek Ayakkabı modellerinde de renklerin cazibesine yer veriyor. Bu sezonun çokça göreceğimiz kırmızı, beyaz ve mavi renk tonlarıyla tasarlanan Ceyo tekne ayakkabısı modelleri, modayı yakından takip eden ama rahatlığından ödün vermeyen erkeklerin vazgeçilmezi olacak.