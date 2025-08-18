Coach çantaların son dönemde yükselişi: Ulaşılabilir lüks
Son dönemlerde moda sahnesine güçlü bir dönüş yapan Coach, yükselen popülaritesini tesadüfe bırakmadı. Markanın yeniden doğuşu, zekice kurgulanmış stratejiler ve genç kuşağın beklentilerine cevap veren yaratıcı dokunuşlarla şekillendi. Bu dönüşümün en parlak örneği ise kuşkusuz ikonik “Tabby” modeli. Tabby, şimdilerde hiç olmadığı kadar gündemde ve bu yükseliş, uzun süre yavaşlayacak gibi görünmüyor...
Bir yanda Chanel ve Louis Vuitton gibi ultra lüks devler, diğer yanda uygun fiyatlı zincir markalar… İşte tam bu iki uç arasında, stil sahibi ama bilinçli tüketicinin kalbini kazanan bir kategori var: Erişilebilir lüks. Bu segmentin en parlayan yıldızlarından biri ise hiç şüphesiz Coach.
Amerikan modasının köklü markası Coach, son yıllarda adeta küllerinden doğdu. Bir zamanlar “sık rastlanan bir lüks” olarak anılsa da, bugün marka, yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanmış zarif ve çağdaş parçalarıyla moda dünyasında yeniden konuşuluyor. Binlerce dolar harcamadan şıklığı yakalamak isteyen geniş bir kitle için Coach, artık vazgeçilmez bir adres.
Coach’un dönüşüm yolculuğunda dijital stratejisi kilit rol oynadı. TikTok ve Instagram gibi platformlarda dikkat çekici kampanyalar yürüten marka, genç kuşağın radarına hızla girdi. Ünlü isimlerle ve sosyal medyanın güçlü içerik üreticileriyle yaptığı iş birlikleri, Coach’u yeniden genç, dinamik ve ulaşılabilir bir marka haline getirdi.
Coach’un ikonik "C" logolu çantaları ve aksesuarları, nostalji ve modernizmi bir arada sunarak hem eski neslin özlemini giderdi, hem de Z kuşağının yeni favorisi haline geldi. Özellikle outlet mağazalarla anılan geçmiş algısını geride bırakarak, marka imajını daha sofistike ve kaliteli bir düzleme taşıdı.
Bu yeniden yapılanmanın arkasındaki yaratıcı güç, Kreatif Direktör Stuart Vevers. Onun liderliğinde Coach koleksiyonları, daha rafine, modern ve trend odaklı hale geldi. Artık her sezon moda haftalarının merakla beklenen isimlerinden biri.