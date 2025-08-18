Coach çantaların son dönemde yükselişi: Ulaşılabilir lüks

Coach’un ikonik "C" logolu çantaları ve aksesuarları, nostalji ve modernizmi bir arada sunarak hem eski neslin özlemini giderdi, hem de Z kuşağının yeni favorisi haline geldi. Özellikle outlet mağazalarla anılan geçmiş algısını geride bırakarak, marka imajını daha sofistike ve kaliteli bir düzleme taşıdı.

Bu yeniden yapılanmanın arkasındaki yaratıcı güç, Kreatif Direktör Stuart Vevers. Onun liderliğinde Coach koleksiyonları, daha rafine, modern ve trend odaklı hale geldi. Artık her sezon moda haftalarının merakla beklenen isimlerinden biri.