Çocuk koleksiyonları

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Harvey Nichols, dünyaca ünlü moda markalarının 2014 İlkbahar/Yaz Çocuk Koleksiyonları ile miniklere renkli, eğlenceli ve şık bir dünya sunuyor

Little Marc Jacobs, Gaultier, Lellie Kelly, Chloe, Boss, Billieblush, DKNY, Nanan, Timberland, Yosi Samra gibi dünyaca ünlü markaların en özel çocuk koleksiyonlarını Harvey Nichols’da bulabilirsiniz.

0-12 yaş grubu çocuklar için çoraptan elbiseye, şapkadan ayakkabıya kadar birbirinden şık tasarımların bulunduğu koleksiyonlarda; pembeden sarıya, maviden yeşile gökkuşağının tüm renkleri yer alıyor. Renkli ve eğlenceli tasarımlardan oluşan koleksiyonlardaki ürünlerin tamamı keten, pamuk ya da pamuk-keten karışımı kumaşlardan hazırlanmış.