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Tam yazlık bir çanta...

Sağlıklı, pratik ve yazlık! Kumaştan ve eğlenceli bu çanta, tıpkı Secdus’un dekoratif ürünleri gibi ilgi çekici. Kitabınızı atın içine ve tutun plajın, parkın, kafenin yolunu... Markayı keşfetmediyseniz, hemen secdus.com'u tıklamalısınız...