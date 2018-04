Converse ile gri bir dünyaya karşı yakında İstanbul’da!

Dünyaca ünlü sneaker üreticisi Converse, yeni projesi “Sneakers Clash” ile renkli ve sanat dolu bir dünyada yaratıcılığın sınırlarını zorluyor

Bu proje kapsamında gerçekleşecek “Wall of Clash” ve “Photo Clash” etkinlikleri, katılımcılara interaktif ve farklı bir deneyim yaşatacak!

Avrupa ve Afrika’da toplam on altı şehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde özgün ve kaliteli tarzlara sahip lokal sanatçılar çeşitli çalışmalarla karşımızda olacak. Bugüne kadar Londra, Paris, Berlin ve Madrid gibi şehirlerde gerçekleşen etkinliklerin İstanbul ayağı olan projede İlk olarak “Photo Clash” ile başlayalım. 25 Nisan’da düzenlenecek “Photo Clash” etkinliğinde üç yerli illüstratör Burak Şentürk, CINS ve Tayfun Pekdemir (Zest) sizlerden gelen fotoğraflar arasından rastgele seçilenleri bir tuval olarak kullanarak yepyeni eserler ortaya çıkaracak. Galata’da yer alan Lomography Store’da gerçekleşecek etkinlik öncesi size ilk önerimiz: önünüzde koca ve güzel bir hafta var, fotoğraflarınızı çekin ve hazırlayın! 10 Mayıs’taki “Wall of Clash” etkinliğinde ise İstanbul’un dört bir yanındaki göz kamaştrıcı Panda muralleriyle tanıdığımız Leo Lunatic, Twitter üzerinden gelen öneri ve yönlendirmelerle Galata’da bulunan boş bir duvarı yeniden yaratacak!