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Couture takılar

Couture takılar.
Tasarımlarında altın, pırlanta gibi değerli maddeleri bakır, tahta, zeytin çekirdeği gibi değersiz malzemelerle karıştıran 14 yıllık tasarımcı Erhan Gürşen, Las Vegas'taki 'Couture Mücevher Fuarı'na davet edildi...
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