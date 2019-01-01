Moda dünyasının asi kızı Cara Delevingne'nin tarzını mercek altına aldık.

Yves Saint Laurent’in 1966 yılında kadın modasına kazandırdığı smokin takım, yıllara meydan okuyan bir trend olarak yeniden karşımızda. Chanel’in ‘küçük siyah elbisesi’nin en güçlü ve cüretkar alternatifi olarak moda dünyasında çığır açan Le Smoking koleksiyonu, 60’lı yılların ikinci dalga feminizminin en güçlü sembolü olarak nitelendirildi. Ünlü model Cara Delevingne, kısa süre önce Kraliçe Elizabeth’in torunu Prenses Eugeine’nin düğününde Emporio Armani smokini ve Chanel şapkasıyla objektiflere yansıyınca tüm gözler üzerine çevrildi. Son dönemde Blake Lively, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Ezgi Mola, Hadise ve Lady Gaga da jaketatay ya da smokinle objektiflere yansıdı.





Zara 339.95 TL





H&M 159 TL





Machka 1550 TL





Yargıcı 149.99 TL





Ipekyol 359 TL



