Rengarenk boncuklardan oluşan zamansız, çabasız ve son derece cool çantaların tasarımcısı Dilara Civelek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı mezunu. Modern ve pozitif çantalarıysa bize adeta bir ders veriyor: Daha fazlasına gerek yok!



Dilara Civelek



Pandemi süreci sizin için nasıl geçiyor?

Bir kozayla kaplıymış gibi. Gelişip büyümeye elverişli bir dönem oldu aslında. Baktığımız kadrajlar değişti. Birçok kelimenin bile anlamı değişti. Bu süreç hayatı izleme ve yeni bir bakış açısını öğrenme süreci diyebilirim. Korkuyoruz ama değişiyoruz.



Farklı bir tasarım tekniğiniz var. Nasıl başladı serüven?

Malzeme, form, estetik birçok tasarım unsurunun birleşmesiyle oluştu. Ama Cynara’da tasarım süreci içgüdüsel olarak başladı. Trend analizi, bunu farklılaştırma, hikayeleştirme düşüncesi gibi unsurlar var. Mesela Nyon çanta her gün izlediğim gün batımının bir yansıması. Gün batımının hissiyatını vermesi için renkler ve şekillerin kullanılması aslında boncuklarla örülü bir resim olarak ortaya çıkıp bir çantayı oluşturdu.



Tasarımlarınızı üretirken ana materyal hep boncuk mu?

Son koleksiyon için, evet. Ama daha farklı materyallerle ürün skalasını genişletmek bir sonraki hedefim.



Örgü çantalarınız da var... Tasarımlarınızın hepsini kendiniz mi üretiyorsunuz?

Annemle ortak olarak yapmaya başlamıştık. Genelde insanların sıklıkla gördüğü modelleri değiştirdik ve farklı materyallerle birleştirdik. Başlarda üretiminde vardım. Fakat artık üretimini kendimiz yapmıyoruz.







Marka isminizin bir hikayesi var mı?

Enginarın Latincesi. İzmir’de kurulan bir marka olarak, nereden geldiğini hatırlatıyor bana.



Markanızı kimler tercih etmeli? Nasıl kullanmalı?

Hedef kitle oluşturmanın tasarımda önemi çok büyük ama bir ürün, herhangi bir insanda bir his uyandırıyorsa tercih etmesi gereken odur diye düşünüyorum.



Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Web sitemizden ulaşılabilirsiniz.



Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

50-600 lira arasında değişiyor.