Mavi, Serenay Sarıkaya’lı son reklam filminde jean’de devrim yaratan yeni Gold serisini tanıtıyor. Gold; “daha fit, daha esnek ve daha ince” görünüm sunuyor.

Mavi, reklam yıldızı Serenay Sarıkaya’lı yeni kampanyasında, jean’de devrim yaratan Gold serisini tanıtıyor. Gold; “daha fit, daha esnek ve daha ince” görünüm sunuyor.Mavi’nin mükemmel fitlerini üstün performanslı en son kumaş teknolojisiyle buluşturan Gold; daha fit, daha esnek ve daha ince görünüme imza atıyor. Sınırsız hareket özgürlüğünü vurgulayan Ali Taran imzalı “Çok mu çok modayız” reklam filminde, Serenay aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Hız ve esnekliğin göz önünde olduğu kampanyada, Serenay’a, Hollywood aksiyon filmlerinin dikkat çeken ismi Chase Armitage eşlik ediyor. Çekimleri 3 gün süren film; Kapalıçarşı’nın çatısı, Yeni Cami’nin geçit ve merdivenleri, Büyük Han’ın galerileri, Bomonti Eski Bira Fabrikası’nın avlusu ve Galata teraslarında geçiyor.Serenay Sarıkaya, “Mavi gerçekten harika bir jean yapmış. Hem çok şık, çok çekici ve çok cool, hem de incecik gösteriyor. Üstelik yumuşacık ve tüy gibi hafif. Vücudu sımsıkı sarıyor, toparlıyor ve daha fit hissettiriyor. Reklamın senaryosunu ilk okuduğumda çok heyecanlandım. İlk kez bir parkour deneyimi yaşayacaktım. Tam 3 hafta boyunca bir aksiyon filmine hazırlanır gibi çalıştım. Eğitimlerde bile Gold giydim. Bu ürün o kadar esnek ki, tüm bu aksiyona rağmen ilk günkü şeklini kaybetmedi, inanılmaz bir hareket özgürlüğü sağladı. Mavi’yi bulduğumda jean’imi bulmuştum. Gold ile hayalimdeki jean’i yeniden buldum. Mavi bana her zaman, kendimi çok iyi hissettiriyor” dedi.Mavi 2014 Sonbahar- Kış reklam filminin tanıtımı için gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Mavi, Gold ile jean’deki uzmanlığını ve yenilikçiliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bizce Gold’un alameti farikası; Türkiye’de başka bir örneği olmayan en son ve en yeni kumaş teknolojisiyle, Mavi’nin sırrı olan mükemmel fit’i buluşturması. Türkiye, jean sektörünün dünyada parlayan yıldızı. Bu yeni teknoloji Türkiye’den dünyaya yayılıyor. Mavi de bu inovasyonun öncüsü. ” dedi.Mavi kadınının vazgeçilmezi olan denimde bu sezon esneklik, hareket ve konfor ön plana çıkıyor. Şehirli hayatın koşturmasına uyum sağlayan, günden geceye her durumda giyilebilen jean’ler sınırsız hareket özgürlüğü ve daha ince bir görünüm vadediyor. Yeni Gold serisindeki jean’ler; dört kat fazla tutuş özelliğiyle bütün gün formunu koruyor.‘Recall In Shape’ dokuma teknolojisi, en yüksek kalitedeki streç oranıyla vücudu sararak silueti belirginleştiriyor. İpeksi dokusu ve ikinci deri hissi yaşatan kumaşıyla; bacaklara özgürlük ve incelik sunan bu jean’ler; her an seksi, şık ve formda bir görünümü garantiliyor.