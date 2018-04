Dantel ilhamlardan tensel tasarımlar

Ela Onur, tasarımlarını seksi ama bir o kadar da hafif olarak tanımlıyor.

Hikayenizden bahseder misiniz?

1982 yılında doğdum. Üniversite eğitimimi Amerika’da tamamladım. Okuldan sonra Türkiye’ye dönüp iç çamaşır aksesuarları üreten, aileme ait fabrikada çalışmaya başladım. Önce üretimi öğrenmeye başladım, sonrasında da çalışmaya ihracat bölümünde devam ettim. 2006 yılının sonlarına doğru uzun zamandan beri içimde yaşattığım projemle ilgili olarak ilk çalışmalara ve hesaplamalara başladım ve 2007 yılında da ‘Else’i kurdum.



Tasarımlarınız arasında tam olarak neler var?

İç giyim olarak düşünebileceğiniz bütün ürünleri tasarlıyoruz. Yani her türlü sutyen, büstiyer, alt çamaşır, jartiyer, gecelik, sabahlık, vb… Ürünler ağırlıklı olarak ipek, saten ve ‘Fransız chantilly’ dantellerinden oluşuyor.



Else markasını nasıl tarif edersiniz?

Else, sostike, feminen, seksi ama aynı zamanda vücudunuzda taşıdığınızı hissettirmeyecek kadar rahat ve fonksiyonel tasarımlardan oluşuyor.