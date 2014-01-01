Davetlerin yıldızı olun

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Desa’nın 2014 ilkbahar-yaz koleksiyonunda yer alan ayakkabı ve çantalar ile yaz davetlerinin ve partilerin yıldızı olmaya hazır mısınız?

İlkbahar-Yaz sezonunun en iddialı trendlerinden olan lame ve dore etkisi Desa’nın koleksiyonunda da kendisini gösteriyor. Yaz gecelerinde şıklığınıza adeta yıldız etkisi yapacak ayakkabı ve çanta koleksiyonu ile Desa, her tarzın kadınına iddialı seçimler sunuyor. Mini siyah elbise ile kombinleyebileceğiniz ve tüm bakışlarınızı ayaklarınıza çekecek kırmızı bağcıklı stilettolar ile seksi bir görünüme imza atabilir, uzun uçuşan tuvaletinize eşlik edecek lame detaylı ayakkabı ve mini clutch çanta ile yıldızlaşabilirsiniz. İddiayı sevenlerdenseniz, file detaylı bootie size göre! Alışveriş yapmak için vakitsizlikten yakınıyorsanız www.desa.com.tr sanal mağazadan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz.