İngiliz model ve aktör David Gandy, Marks & Spencer için hazırladığı “David Gandy for Autograph” erkek iç giyim koleksiyonunun dünya çapındaki başarısından sonra mayo koleksiyonu da hazırladı.





Londra’da David Gandy’nin ev sahipliğinde Marks & Spencer’ın düzenlediği bir yemekle tanıtılan “David Gandy for Autograph” mayo koleksiyonuna dünya basının ilgisi de yoğundu. Yemeğe katılanlar arasında 2014’te “GQ Men of The Year - Yılın Uluslararası Modeli” ödülünü alan İngiliz model ve blogger Oliver Chesire da vardı.Marks & Spencer - David Gandy for Autograph Mayo Koleksiyonu’ndaki tasarımların günlük kullanıma da uygun olduğunu söyleyen Gandy, şortları tasarlarken çabuk kuruyan kumaşlardan olmalarına ve günlük kullanım için de farklı kesim ve düğmelerle detaylandırdığına dikkat çekti. Gandy, koleksiyonu hazırlarken 60’lı yılların ikonları Robert Redford ve Paul Newman’ın tarzından esinlenmiş.David Gandy for Autograph Mayo Koleksiyonu, 2015 Haziran itibarıyla başta İngiltere olmak üzere tüm dünyadaki Marks & Spencer mağazalarında satışa sunulacak.