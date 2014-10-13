DB Berdan'dan tüketim toplumuna bakış

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DB Berdan, tüketim hastalığına dikkat çektiği yeni koleksiyonunu tanıtmak üzere Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 13 Ekim 2014 Pazartesi saat 17:30’da, Antrepo 3’te defile gerçekleştirdi.

Günümüz toplumunun tüketim bağımlılığına eleştirel yaklaşımını, 90'lı yılların öncü trendlerinden skate punk esintili desenler, alışveriş torbaları ve renk patlamalarıyla öne çıkan koleksiyonuna yansıtan DB Berdan, özellikle müzik seçimleriyle de çok konuşuldu. Defilede sergilenen koleksiyonda kullanılan, DB Berdan tarafından tasarlanan ve çizilen desenler 20. yüzyılın hastalığı olan tüketim bağımlılığından ilham alıyor. Renk patlamalarının yoğun görüldüğü parçalar degrade geçişlerle sakinliyor. Sportif görünümde siluetlerden oluşan koleksiyonda slogan içeren lastik detaylar ve dar kalıpların zıtlığında bol volümlü formlar, oversize kalıplar öne çıkıyor. Dokularda çok parçalı tasarımlar, Emelda imzası taşıyan deriler, lazer kesimleri, fileler ve suni kumaşların doğal pamuklarla birleştiği parçalar göze çarpıyor.