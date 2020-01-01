Kişisel bir tarz yaratmak için kendinizi özgür hissetmeli ve cesur olmalısınız. Yeni tarzınızla ilgili anahtar kelimeleri bulun ve harekete geçin.

Tarzınızı değiştirmeden önce bazı noktalar üzerine biraz düşünebilirsiniz. Mesela kimlerin tarzını beğeniyorsunuz, size kimler ilham veriyor? Yeni renkleriniz hangileri olabilir? Saçlarınızda nasıl bir değişiklik yaparsanız yeni tarzınızı daha net bir şekilde yansıtırsınız? Hangi renklerle cildiniz parlıyor? Sarışınsanız kobalt mavisi, limon sarısı ve mercan pembesi gibi parlak renklere alıcı gözle bakabilirsiniz. Kumral ve esmerseniz altın, sonbahar kırmızısı ve zeytin yeşili gibi toprak tonlarında harika görünebilirsiniz. Renkler önemli ama konu sadece bu değil.





Kişisel Bir Tarz Yaratmak

Kişisel tarz yaratmak sadece alışveriş merkezine gidip yarı ilginç görünen şeyleri satın almak anlamına gelmiyor. Kendini tanıyan biri için değişim kolay ve eğlenceli. Cesur, ilginç, rahat, iddialı, şık, denemeci, renkli… Bu sıfatlardan bir ya da birkaçı tarzınızı tanımlamak için kullanılabilir. İlginç, eğlenceli, renkli, kadınsı, retro ya da profesyonel, yenilikçi, açık ve kendinden emin… Belki de önce kelimeleri kombinlemeli, çıkan sonucun ardından harika kombinler yaratmalısınız. Bu kelimeler, stilinizin temasını ve duygusunu ortaya çıkarma konusunda size yardımcı olacak. Şimdi atılacak diğer adımları gözden geçirelim.





Yeni Seçimler

Mağazaları gezerken ya da markaların koleksiyonlarını incelerken detaylara biraz daha dikkat etmekte fayda var. Yeni bir çizgi belirledikten sonra önce fikir veren mağazalara bir süre sonra daha sık uğrama olasılığınız yüksek. Yani marka seçimiyle işe başlanabilir. Bu noktada sorulması gereken soru ise şu: Bu markanın hedeflediği kadın kim, genel kadın tanımı ne ve ben bu tanıma uyuyor muyum?





Alışkanlıklar Değişebilir

Bir mağazaya girdikten sonraki klasik hareketiniz elbiselere yönelmek mi? Bu rutini kırmakla işe başlamaya ne dersiniz? Belki artık o çiçekli elbiseler yerine jean’lere, şık ve rahat sneaker’lara odaklanmalısınız. Yeni markalar ve yeni koleksiyonlar keşfetmek, tarzımızı iyileştirmenin en iyi yollarından biri. Özetle, yeni şeyler keşfetmenin heyecanını yaşamaya hazır olun!









Ana Akımın Dışına Çıkmak

Bazı aksesuarların tasarımcıların elinden çıkmış olması ve bazı parçaların benzersizliği tarzınızı fark edilir hale getirir. Yeni tarzınız daha sade olsa bile, yaratıcı tasarımlar orijinalliğinize vurgu yapar. Tasarımcıları takip edin ve ilginç seçeneklerin ulaşılamaz olduğunu düşünmeyin. Kolye ve küpelerinizle, her zaman ilginç tişörtlerinizle, renkli ve eğlenceli ceketlerinizle ya da dikkat çeken ayakkabılarınızla yeni tarzınızı belirgin hale getirebilirsiniz.



Gerçekten sevdiğiniz ve birlikte kombinleyebileceğiniz kıyafetler alın. Çok sayıda kombin oluşturduğunuzda kendinizi yeni tarzınızda daha özgür hissedeceksiniz. Bunu yapmak sadece tarzınızı dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda harcamalarınızı da dengelemenize yardımcı olacak.









Duruşa Dikkat!

Şahane giyinebilirsiniz ama sergileme konusunda bu kadar iddialı olamayabilirsiniz. Araştırmalara göre duruşunuzdaki değişimler olumlu anlamda fark yaratmanıza neden oluyor. İyi duruş daha uzun, ince, sağlıklı ve daha güvenli görünmek anlamına geliyor. Tabii sağlıklı parıldayan bir cilt, düzenli uyku ve gülümsemek de yeni tarzınızı tamamlayan en önemli noktalar olmalı.





