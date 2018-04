Esprili ve sarkastik tişörtleriyle dikkatleri üzerine çeken Bünyamin Aydın, sokak kültürünü, Doğu ve Batı’nın zıtlığıyla birleştirerek ‘Les Benjamins’in ünü dünyaya yayılan tasarımlarını yarattı.

Yazı: Aslıhan SeverHobi olarak başladığı yolculuğu, aslında sadece bir heves değil; aile mirası. Bünyamin Aydın’ın ailesinin 40 yıldır tekstil sektörünün içinde olması, şirketlerinde farklı departmanları görmesine, deneyimlemesine yol açmış. Modayla kişisel olarak ilgilenmesi lise yıllarına dayansa da sektörün içinde doğduğunu söyleyebiliriz. Les Benjamins’in hikayesi ise kendine ve arkadaşlarına tişört tasarlama hayaliyle başlamış. 2011 yılında, İstanbul’da kurulan Les Benjamins’in ünü ise şu an tüm dünyaya yayılmış durumda. Jared Leto, Rita Ora ve Barbara Palvin gibi isimler onun için gönüllü modellik yapıyor. Bizden önce onlar keşfetti desek yeri… Biz onun başarılarından bahsededuralım, o ürün gamını genişletmek için çalışmalara başlamış bile! Şu an sneaker tasarımı üzerine yoğunlaşan Les Benjamins, tişörtlerden sonra sneaker’larıyla da adından söz ettireceğe benziyor. Şimdi Aydın’ın ağzından Les Benjamins’in hikayesini dinleyelim.Tasarımlarımda Doğu ve Batı kültürünün çatışmasından gelen sentezi konu alıyorum. Bu zıtlığı pozitif bir bakış açısıyla birleştirerek esprili tasarımlarla yorumluyoruz. İlham kaynaklarımız arasında sosyal hareketler, sokak kültürü, filmler ve hiphop yer alıyor. Ortaya çıkan ürünün insan vücudunun rahatlığını gözeten fonksiyonelliği de benim için çok önemli…Tasarımlarımızı beğendiler! Bunun nedeni iyi bir ekip çalışması, yaratıcı ve genç zihinlerin bir araya gelmesi, dünya çapında etkin isimlerle çalışma imkanı gelme ve elbette markanın sevilmesi. Bence popüler bir marka yaratmanın anahtar kelimesi, tutarlılık. Devamlılığı sağladığınızda ve planlarınızı ödün vermeden takip ettiğinizde markanızı güvenilir kılıyorsunuz ve bu da popülariteyi getiriyor. Başarımın kaynağıysa; çok çalışmak ve kendini işine adamak.Osmanlı motifleri işlemeli ve uzay baskılı bomber ceketler kesinlikle gardırobunuzda olmalı.Oversized tişörtler ve kasketleri tayt ve sneaker’larla giyen kadınlar benim için stil sahibidir. Dolgu topuklu ayakkabılar, dantel ve İspanyol paça pantolonları kadınlara hiç yakıştırmıyorum. Ayakkabı ise en önemli aksesuar.Gardırobuma Nike sneaker’lar ve New Era şapkalar hakim.Benim aklımdaki Les Benjamins insanı, öğlen Kapalıçarşı’daki Kebapçı Şehmuz’da yemeğini yiyip, akşam Soho House’a bir içki içmeye uğrayabilir. Klasik kalıplar ve etiketlerden sıyrılmış, dünyayı kucaklamaya hazır bir kitle!