“Denim on denim” bu sezon da trend...





Fabrika’nın koleksiyonunun vazgeçilmezi denimler ile zamansız bir stil yolculuğu sizi bekliyor!Uzun bir geçmişi olan denim kumaş artık hayatımızın her alanında yanımızda! Özellikle bu yıl oldukça moda olan denim, pantolonların yanı sıra gömlekler, ceketler ve yeleklerde de “denim on denim” modasının vazgeçilmezlerinden…Sonbahar-kış sezonunda Fabrika, zamana meydan okuyan denim trendini yeniden yorumlayarak gardıroblara taşıyor. Sofistike ve doğal bir görünüm için, farklı kesim ve renklerdeki denim pantolonlar denim gömlek ve ceketlerle kullanılarak, feminenden boheme, asiden sportife farklı stil hikayeleri yazmak için hazır!