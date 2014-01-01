Calzedonia’nın İstinyePark mağazasında Mert Aslan ile düzenlediği etkinlik yoğun ilgi gördü.





Moda dünyasının ve medya camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte, Moda Editörü ve Stil Danışmanı Mert Aslan, Calzedonia 2014 Sonbahar/Kış koleksiyonundaki deri görünümlü taytların kullanımıyla ilgili ipuçları verdi.Gamze Özçelik, Ayşe Kucuroğlu, Azra Akın ve Özge Ulusoy da bu keyifli etkinliğin davetlileri arasındaydı. Calzedonia İstinyePark mağazası etkinliğine moda basının da ilgisi yoğundu.Feminen ve şık tasarımlarıyla her geçen gün dikkatleri daha da üzerine çeken İtalyan devi Calzedonia, her mevsimde kadınların vazgeçemediği seçim olan taytlarıyla bu sezona da damgasını vurdu.