Derinin Yolculuğu

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Hollanda’daki en büyük deri fabrikası Ecco’da derinin tasarıma giden yolculuğuna tanıklık ettik... Artık çantalarımız daha bir kıymetli bizim için...

LouIs VuItton, Alexander Wang, Burberry gibi pek çok markanın çantalarında ve ayakkabılarında kullandığı deriyi, Danimarkalı üretici Ecco’dan aldığını biliyor muydunuz? Firmanın Hollanda’daki en büyük deri fabrikasını gezerken öğrendiğimiz pek çok şeyden biri de buydu. Dünyanın en büyük üçüncü deri üreticisi olan firmanın Amsterdam’ın 100 km. dışındaki şirin Dongen kasabasındaki fabrikasında bir gün boyunca fabrika kızı gibi gezinip, derinin ince ince işlenişinin tüm aşamalarına şahit olurken, kolumdaki çantanın parmağımdaki yüzükten farksız gerçek bir mücevher olduğuna kanaat getirdim. Ve “Evet” dedim, “yıllardır marka çanta ve ayakkabılarıma yaptığım yatırımda haksız değilmişim.” Böylesine aşamalardan ve uğraşlardan geçiyorsa, kaliteli deriye hak ettiği fiyatı vermek gerekir. Deri işçiliği bir sanat, fabrika da büyük ölçekli bir sanat atölyesiydi sanki… Danimarkalı Toosbuy ailesi, 50 yıllık markalarını, geliştirip büyütmesi için 1994 yılında Panos Mytaros’a emanet etmiş. Deri teknisyeni olan Panos, tutkuyla bağlı olduğu işini şöyle anlattı bize: “Derici bir aileden geliyorum. Deriyle neler yapılıyor olabileceğini bilmek beni her zaman büyülemiştir. Bana göre modern teknoloji kullansak bile kaliteli deri yapmanın bir zanaat olduğunu akıldan çıkarmadan, deriyi nereye kadar götürebileceğimizi aramak ve sınırlarını zorlamak önemli.”



