Derya Açıkgöz, "Mirror" isimli ilk koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı.

Derya Açıkgöz, ilk koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleşen defileyle moda severlerin beğenisine sundu. Hadise de kız kardeşinin defilesini izlemeye Derya Açıkgöz imzalı bir kıyafetle geldi.









Derya Açıkgöz, “Mirror’da kendimden ilham aldığım kadını yansıtıyorum. Mirror kadını öğlen katıldığı bir toplantıdan akşam katılacağı bir partiye kadar kesintisiz devam edebilecek şıklıkta maskülen, güçlü ve bir o kadar da kadınsı ve feminen bir tablo çiziyor. Her kadının kendinde Mirror kadınından bir parça bulacağını ve bunun için tek yapması gerekenin aynaya bakmak olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kırmızınının öne çıktığı “Mirror” koleksiyonunda yüksek bel bol paça pantolonlar, maksi etek ve elbiseler, vücudu saran tulumlar, maxi kabanlar, drapeli omuzları açıkta bırakan üstler, fular yaka bluzler göze çarpıyor.





