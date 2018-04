DHL Exported moda tasarımı yarışmasını Türk tasarımcı kazandı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

DHL ve IMG Fashion’ın genç moda tasarımcılarını desteklediği DHL Exported kapsamında kazananlar belli oldu

Dünyanın lider lojistik tedarikçisi DHL ve IMG Fashion işbirliğiyle dünya çapında moda sektörüne destek vermek üzere düzenlenen DHL Exported programının ilk sezonunda kazananlar açıklandı. Ülkemizden başarılı modacı Hakan Yıldırım; İtalya’dan Francesca Liberatore, İngiltere’den Henry Holland ve ABD’den Nicholas ve Christopher Kunz ikilisiyle birlikte koleksiyonlarını dünyanın önde gelen moda haftası etkinliklerinde sergileyecek.



DHL ve IMG Fashion’ın DHL Exported programına toplam 36 ülkeden dünyaya açılmak ve koleksiyonlarını global anlamda beğeniye sunmak isteyen 150 tasarımcı başvurdu. Başvuran tasarımcılardan iş hedefleri kapsamında kendilerine büyüme öngördükleri bir pazarı seçmeleri istendi. Londra, Milano, New York ve Tokyo’da oluşturulan jüriler, her defile için üç finalist seçti ve yapılan son elemede ülkesini temsil edecek tek bir tasarımcı belirlendi. Her ülkede, o ülkenin duayenlerinden oluşan bir komite başvuruları değerlendirdi ve en çok başarı vaat eden tasarımcıyı seçti. DHL program kapsamında tasarımcıların art arda iki sezon boyunca tüm yapımını üstlendiği defilesine sponsor olacak. Ayrıca koleksiyonun yapımı için gerekli olan tüm lojistik maliyetleri ve koleksiyonların Londra, Milano, New York ve Tokyo’ya nakliyesini üstlenecek.



Ülkemizden birinci seçilen Hakan Yıldırım, Hakaan markasıyla Londra Moda Haftasında boy göstermeye hak kazandı. İtalya’dan Francesa Liberatore, New York Mercedes-Benz Moda Haftasına katılırken ABD’den Nicholas ve Christopher Kunz Nicholas K markalarıyla İtalya’da Milano Moda Haftasında yer alacak. İngiltere’den Henry Holland ise House of Holland markasıyla Mercedes-Benz Tokyo Moda Haftasında koleksiyonunu sergileyecek. DHL Exported sponsorluğunda gerçekleşecek olan defileler Eylül 2014/Şubat 2015 tarihlerinde New York Mercedes-Benz Moda Haftasının yanı sıra Londra ve Milano Moda Haftasında gerçekleşecek. Ekim 2014/Mart 2015 tarihlerindeyse Mercedes-Benz Tokyo Moda Haftası defileleri gerçekleşecek